Intervista a Chiara Francia

“D’ombre e speranza” di Chiara Francia è una raccolta illustrata di 36 componimenti poetici a metrica libera.

Nella serenità ubriaca

una voce nella testa:

la tua,

profonda, estranea.

Una guida,

con la sua lanterna

illumina il buio.

Il verseggiare moderno e coraggioso permette di dare maggior risalto ai significati. Tematiche sinceramente sentite, proprie della gioventù di oggi e dei nostri tempi: sofferenza, amore, speranza, trasformazione, ribellione, fede, staticità. Scritti per sanare ferite, che inducono a riflessione, a riscoprire il proprio sentire, come solo la parola criptica della poesia sa fare.

Come nasce questo libro?

D’ombre e speranza è il frutto di un momento esistenziale difficile, dominato dal dubbio, dall’incertezza e dall’insoddisfazione. Ha iniziato a prendere forma dall’esigenza, sempre più intensa, di esprimere me stessa, la mia interiorità, i miei bisogni e desideri. Il processo di scrittura, grazie alla forma poetica, mi ha aiutata a comprendere me stessa e a trovare una direzione di vita. In questo libro, oltre ai testi pregni di emozioni e sensazioni, le illustrazioni hanno contribuito ad amplificare il processo introspettivo. D’ombre e speranza racchiude una parte di me importante e si configura come un momento di passaggio, un ponte nel mio percorso di vita.

Quale messaggio vuoi trasmettere?

La pubblicazione di D’ombre e speranza vuole incoraggiare l’espressione di sé e del proprio sentire autentico attraverso medium di varia natura, che risuonano in ognuno di noi in modo diverso. Incoraggia ad osare, a permettersi di sbagliare per imparare , ad avere coraggio e credere in se stessi, ad imporsi di trovare momenti speciali per sé e a non rinunciarvi.

Leggi il mio libro perché…

Le poesie e le illustrazioni di D’ombre e speranza sono ricche di autenticità, emozioni difficili e sensazioni piacevoli, dipinti di vita in un percorso di rinascita e redenzione. Il lettore può ritrovare parti di sé e lasciarle fluire nel proprio cuore e nella propria anima, stimolando una riflessione profonda sui propri vissuti e sentimenti.

Nel mio futuro mi vedo vivere di storie. I progetti in corso riguardano la stesura di un romanzo epistolare ambientato in un futuro non troppo lontano e sta prendendo forma una storia d’amore. Con le mie competenze da psicologa sto scrivendo un libro di auto aiuto incentrato sulla creatività e sulla capacità di agire attivamente sulla propria storia. Come emerge anche da D’ombre e speranza, l’entusiasmo è tanto e la motivazione non manca.

