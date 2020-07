“L’altra metà di me” di Annamaria Bovio

Please Add Photos to your Gallery

L’opera d’esordio di Annamaria Bovio, “L’altra metà di me”, edito da Apollo, è un susseguirsi di toccanti pensieri che penetrano nel profondo di ogni cuore che lo leggerà. Il libro è ispirato ad un sogno: dai sogni che spesso possono diventare realtà. Con la collaborazione dell’agente letterario Eleonora Marsella, il romanzo è diventato anche un trailer.

Il libro

In Germania esiste una credenza secondo la quale, quando si va ad abitare in un appartamento nuovo, ciò che si sogna durante la prima notte si avvera.

È quanto accade ad Aurora quando prende casa insieme alla moglie Giulia: sogna una splendida donna che cattura istantaneamente il suo cuore. Cinque anni dopo quella donna entrerà nella sua vita nelle sembianze di Emma, direttrice della sua nuova sede di lavoro. Aurora, che per tutto questo tempo non ha mai smesso di pensare alla donna dei suoi sogni, metterà a rischio tutte le solide basi della sua vita pur di donare il suo cuore ad Emma. Pur di ottenere “l’altra metà della mela” che la renderebbe completa.

L’autrice

Annamaria Bovio è nata a Bari il 16 novembre 1980. Lavora e vive in Svizzera.

Il messaggio dell’opera d’esordio di Annamaria Bovio

Desidero con questo romanzo dare un’altra versione dell’amore. Far comprendere a tutti che anche due persone dello stesso sesso possono amare con la stessa intensità degli altri. Nell’amore, quando si ama, non c’è distinzione né del colore della pelle né della religione e né tanto meno di chi desideriamo avere accanto. Perché l’amore è la forza di tutto. È quella potenza che parte dal cuore di tutti noi, l’unica che ci permette di superare qualsiasi ostacolo. L’unico sentimento che se dato con tutta l’anima, ti fa toccare il paradiso con un solo dito. Io consiglio il mio libro a tutte le persone che come me hanno vissuto l’esperienza di sentirsi etichettati, che hanno nascosto il loro vero io per paura. Lo consiglio anche a tutte quelle persone che credono nei sogni, a tutte quelle persone che hanno smesso di credere in se stessi e nei sogni.

Dal libro al trailer….