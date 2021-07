Please select a featured image for your post

Settembre? Si inizia col botto! Si terrà a Settembre il Festival dell’editoria indipendente “Una ghirlanda di libri” a Cinisello Balsamo il 25-26 Settembre 2021. Son felice di annunciare che parteciperò insieme ai miei autori: parleremo coi lettori allo stand, presenteremo i nostri libri e sarà bellissimo vedersi di nuovo! La Fiera dell’Editoria Indipendente si inserisce nella già ampia offerta di eventi del territorio e vuole contribuire a caratterizzarla ancora di più come luogo di riferimento culturale e di richiamo del grande pubblico. La Fiera fa entrare il Nord Milano in una grande esperienza collettiva in termini di capacità attrattiva, coinvolgimento delle realtà locali e di complessiva crescita culturale. Brand dell’evento. La fiera dell’editoria indipendente ha nel suo DNA la capacità di coinvolgimento delle realtà locali e di crescita culturale e del territorio.

Target audience. La manifestazione si rivolge ad un target variegato ed eclettico: la linea che, infatti, si intende seguire è quella di coinvolgere varie fasce di età e di interesse con incontri, eventi e approfondimenti.

Background professionale. L'Associazione che la organizza può contare sulla collaborazione di preziosi professionisti.

Punti di forza. La manifestazione, in particolare, intende coinvolgere l'intero hinterland a nord di Milano (317mila abitanti circa, dato 2017), Milano stessa (vista la posizione geografica di Cinisello Balsamo) e la provincia di Monza e Brianza (850mila abitanti e 55 comuni).

Benefit. Gli sponsor dell'evento otterranno una visibilità unica e danno un contribuito enorme alla crescita culturale e sociale. La manifestazione si propone come contenitore di iniziative collaterali, come dibattiti, presentazioni, collaborazioni con Associazioni Culturali e Sociali, eventi performativi e musicali. Alcuni contenuti dell'edizione 2021 Premio Letterario Qulture ti pubblica@Una Ghirlanda di Libri Quali "ambasciatori del leggere", Una Ghirlanda di Libri ha accolto fin da subito l'invito di Associazione Qulture a diventare partner del Concorso Letterario Qulture Ti Pubblica@Una Ghirlanda di Libri e i lavori più meritevoli si aggiudicheranno un contratto editoriale con Felici Editore. Forse complice il fatto che la pandemia ha "costretto" in casa molte persone che hanno potuto dare libero sfogo alla propria creatività, la prima edizione del Concorso ha visto l'entusiastica partecipazione di numerosi "nuovi autori" registrando ben 63 partecipanti provenienti da tutta Italia da ben 13 regioni diverse per un totale di 95 lavori suddivisi in 45 poesie, 30 romanzi e 20 racconti brevi. Dedicato ad Alda Per il 90° anniversario della nascita di Alda Merini (21 Marzo 1931) quest'anno la manifestazione ha pensato di dedicare un momento ad Alda Merini. Aldo Colonnello, presenterà il suo libro "Alda Merini. La poetessa dei Navigli". Accanto alla presentazione del volume, si potrà visitare la mostra dedicato alla poetessa milanese curata di Giovanni Battista Mondini, artista e scultore amico di Alda Merini. Giallo e Noir: lo stato dell'arte tra realtà e finzione Giallo, noir e crimini. Questi gli ingredienti della tavola rotonda organizzata dalla giornalista esperta di crimini Laura Marinaro, per sabato 26 settembre nell'ambito di Una Ghirlanda di Libri. Un fil rouge che collega le grandi storie raccontate e i grandi personaggi dei gialli italiani più noti e rappresentati sul grande e piccolo schermo, alla realtà della cronaca che spesso supera la fantasia. Questo il tema dell'incontro al quale parteciperanno gli scrittori, incalzati dalle domande della giornalista e dei lettori. La Città si Racconta: Il progetto sulla città che unisce immagine e parola La "Città si Racconta", il progetto di Una Ghirlanda di Libri che coinvolge diversi soggetti e diversi operatori del mondo dell'arte, del teatro e della scrittura professionale, è composto da due momenti distinti: un concorso fotografico e un concorso di scrittura creativa. Il progetto ha il fine ultimo di realizzare un volume che racconti attraverso il connubio tra immagini e testi – poesie, novelle, racconti brevissimi – la città e si suoi dintorni. Il volume, che sarà impreziosito da contributi importanti di scrittori, fotografi, artisti del nostro territorio, vedrà la luce nella seconda metà dell'anno ed ospiterà anche i lavori scaturiti dal bando riservato alle scuole. Il volume rappresenterà un vero e proprio viaggio creativo dedicato al nostro territorio. SE VUOI APPROFONDIRE >> SITO Se vuoi partecipare scrivimi a Ilblogdieleonoramarsella@gmail.com

