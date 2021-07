Women Plot con Il blog di Eleonora Marsella

Please Add Photos to your Gallery

“Vieni per favore, ci son delle ragazze interessanti per te”.

Con questa frase Ilaria mi richiama all’ordine e io arrivo subito allo stand dopo la sua telefonate super fast.

Vedo loro così diverse, belle, colorate, allegre con gli occhi.

Son due ragazze, mi parlano di donne, di libri, di una piattaforma comune, dell’importanza dei dettagli nei libri: LE VOGLIO NELLA MIA VITA- penso.

Ed eccole qua sul mio blog con il loro progetto bomba: https://womenplot.com/it

Io parlo sempre con Erica ma non è mica sola eh?

Anzi anche per lei, come per me, come per Noi, la frase vincente è: TEAM AL FEMMINILE.

Così son felice di dirvelo: seleziono, in questi giorni, alcuni testi SCRITTI DA DONNE per questa nuova collaborazione che arriva direttamente in Francia perché Erica si trova lì.

Una piattaforma dove troverete testi per le donne scritti dalle donne.