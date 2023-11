Sabrina Ferili, altro che single: spunta improvvisamente la sua nuova fiamma | La conoscete tutti, è un noto cantante

Sabrina Ferilli, pronta per una nuova avventura d’amore? Svelata l’identità del famosissimo uomo, lo conoscono tutti

Sabrina Ferilli è una delle attrici più talentuose del panorama televisivo italiano. Ha dimostrato la sua versatilità interpretando ruoli diversi, dal più drammatico in cui interpreta una mamma disperata fino al più comico ed ai cinepanettoni.

Sabrina nasce nel 1964 a Roma e dopo aver conseguito il diploma di maturità, decide di frequentare il Centro sperimentale di cinematografia della sua città. La Ferilli si fa guidare dalla sua passione per il cinema e studia con passione. Tenta un provino per un ruolo drammatico, ma viene eliminata poichè “troppo italica”.

La sua determinazione e le sue ragioni sono di gran lunga superiori a quel rifiuto. Per cui, tenta ancora e nel 1990 recita in “Americano rosso“, grazie al quale viene notata soprattutto da grandi registi. Sabrina, così, inizia a ricevere solo proposte per ruoli da protagonista.

La Ferilli diventa la star del cinema e della televisione italiana in pochissimo tempo. Tra i film a cui prende parte ricordiamo “La bella vita” con cui si aggiudica il Nastro D’Argento, “Ferie d’agosto”, “La grande bellezza”, alcuni cinepanettoni come Christmas in love, Natale a New York e molti altri capolavori.

La vita privata di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli, oltre ad essere un’attrice amata dal grande pubblico internazionale, è diventata una vera e propria sex symbol. La sua bellezza tipicamente mediterranea ha conquistato moltissimi cuori, rendendola una delle donne più sexy d’Italia. L’attrice ha alle spalle due matrimonio: dal 2003 al 2005 è legata ad Andrea Perone e dal 2011 con l’imprenditore Flavio Cattaneo.

Sabrina non ha mai avuto figli, ma l’artista ha confessato: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”.

Sabrina Ferilli, ha una nuova fiamma?

Sabrina Ferilli ha compiuto 59 anni a giugno, ma ancora oggi mostra con orgoglio la sua perfetta forma fisica da far invidia addirittura alle ventenni. Sui social network, dove vanta ben 1,2 milioni di follower, si mostra nelle sue versioni più sensuali catturando l’attenzione degli utenti. Nell’ultimo scatto è seduta su un gradino di casa. Sabrina indossa un lungo camicione bianco semiaperto ed un paio di tacchi neri che mettono in risalto le sue snelle gambe. Al suo fianco una ciotolina di fragole.

A spiazzare gli utenti è stata la caption di Sabrina, «Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna», che riporta una parte della canzone di Achille Lauro. Il cantante ha messo un like alla foto ed ha commentato con l’emoticon di due cuori. Stanno nascondendo qualcosa? Si tratta di un nuovo flirt o magari di una prossima collaborazione artistica? Non ci resta che attendere per qualche dettaglio in più.