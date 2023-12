Ballando con le stelle, annuncio scioccante per un noto giudice: la replica non si fa attendere |”..sono morta”

Shock a Ballando con le stelle per quella fake news che ha terrorizzato tutti quanti. Il noto giudice ha risposto a tono a chi ha messo in giro quella falsa voce. Ecco che cos’è successo.

Ballando con le stelle è uno di quei programmi, che il pubblico da casa aspetta con ansia, in quanto la bravura di Milly Carlucci and company, invoglia i fan a non cambiare mai canale. Ai telespettatori piace vedere come i vipponi, cercano di cavarsela tra prove massicce e competizioni coreografate.

Purtroppo però, allo show danzante della Rai, non sempre si vedono soltanto momenti leggeri. Quella notizia falsa girata ai danni del noto giudice, ha lasciato tutti senza parole, in quanto non si dovrebbe mai “scherzare” su tematiche così delicate. Ecco che cos’è successo e soprattutto chi è il giudice coinvolto.

Il giudice risponde a quelle voci

Prima di proseguire con questa notizia molto delicata, ci teniamo a ricordare che a breve verrà trasmessa l’ultima puntata di Ballando con le stelle, la quale si prospetta essere una puntata al cardiopalma. Non solo vedremo le ultime 7 coppie in gara sfidarsi all’ultimo…ballo, ma anche tre noti ospiti illustri che prenderanno parte al programma. Stiamo parlando di Alberto Angela, Alessandro Siani e Cristina Capotondi.

Sicuramente, sarà una puntata molto movimentata, soprattutto tra le due favorite, cioè Simona Ventura e Wanda Nara. Una notizia dell’ultima ora però, ha abbassato di molto l’umore dei telespettatori, in quanto, secondo un’indiscrezione pubblicata da Davide Maggio, Samuel Peron, dopo questa competizione, potrebbe appendere le scarpette al chiodo, dopo 16 anni di onorato servizio. Qualora la notizia fosse confermata, saranno in molti a sentire la mancanza del famoso ballerino, maestro e coreografo.

Fortunatamente solo una fake news

Tra una lacrima e l’altra, i telespettatori di Ballando con le stelle, avrebbero potuto piangere anche per un’altra notizia oltre alla fine dello show per questa edizione e l’ultimo ballo di Samuel Peron (se fosse confermato), ma anche per una tragica notizia rilasciata. In pratica, da qualche tempo stava circolando la voce che Carolyn Smith sarebbe morta, a causa del tumore con il quale deve purtroppo convivere da anni.

La fake news ha scioccato i fan, motivo per cui il giudice di Ballando, nonchè amica di Milly Carlucci, ha deciso di intervenire pubblicamente con un post ufficiale: “Ciao a tutti, mi hanno informato che qualche sito online di bassissimo valore si è permesso di annunciare una notizia falsa e grave che sono morta…” e ancora: “Nonostante alcune orrende persone mi vorrebbero altrove, sono ancora qui…Anzi, ancora più energica che mai”. A prescindere da questa macabra storia, fortunatamente la Smith è viva e vegeta e non perderà occasione di trasmetterci la sua inconfondibile “joie de vie” anche durante la prossima edizione dello show di Milly.