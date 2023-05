Roberta Di Padua ruba il corteggiatore a Nicole: volano coltelli in studio | Mai vista una cosa del genere

Uomini e Donne, la splendida dama Roberta Di Padua ancora nel chiacchiericcio. Volano stracci in studio con la bellissima tronista Nicole. Il racconto dei fatti.

Non smette mai e poi mai di stupire e di far parlare a lungo di sé Uomini e Donne. Da quando poi è entrato a gamba tesa anche il mitico Trono Over, le puntate sono sempre più scoppiettanti. Inoltre i suoi indiscussi protagonisti, che sono pure seguitissimi sui Social dai telespettatori, non interagiscono più solo con la tipologia del trono di cui fanno parte, ma anche con l’altro.

Nel corso della passata edizione esemplare in tale direzione sono stati gli interessi di due affascinanti cavalieri, quali Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri, nel confronti della corteggiatrice non scelta di Matteo Ranieri, Federica Aversano, che poi è salita lei stessa sul trono senza successo.

A questo giro è invece la dama Roberta Di Padua, tornata in studio, dopo una lunghissima assenza, a rubare la scena a una bellissima tronista. Stiamo parlando della bionda Nicole, con la quale sono volate parole molto grosse e al vetriolo. La Santinelli aveva inizialmente inscenato un confronto molto duro con il suo corteggiatore Carlo Alberto Mancini, accusandola apertamente di non corteggiarla come si deve e di non darle il giusto peso.

Tra le due litiganti…

Inoltre ciò che ha fatto letteralmente scattare la mosca al naso alla ragazza è stato un episodio che l’ha visto fin troppo vicino alla bellissima Roberta Di Padua. A quanto pare la dama, con il preciso scopo di consolarlo, lo avrebbe abbracciato, spendendo belle parole per lui dopo che in studio gli aveva dato persino del sottone.

Tra l’altro nessuno si sarebbe aspettato tale gesto, dal momento che fra i due non è mai scorso buon sangue, per lo meno innanzi alla telecamere. In ogni caso Roberta possedendo un caratterino pepato e una lingua assai tagliente, ha deciso di difendere a spada tratta il corteggiatore, sostenendo che Nicole lo trattasse molto male, come una sorta di uomo zerbino.

Uno scontro piuttosto acceso

A quel punto le colleghe di Roberta si sono messe a ridere, notando quanto la bagarre tra le due donne, entrambe bellissime e sensuali, si facesse interessante. La lite ha assunto toni sempre più forti fino a che la tronista non ha più retto ed è scoppiata in un pianto a dirotto, che ha spaccato letteralmente il cuore in due ai suoi estimatori.

I telespettatori sul Web hanno così iniziato a chiedersi se Carlo Alberto deciderà o meno di consolare la tronista, magari andandola a trovare in camerino per un confronto vis a vis. Nel frattempo, sempre sul Web, Roberta Di Padua sta tenendo nuovamente banco sui Social, grazie a scatti dove mette in luce la sua ragguardevole bellezza e la sua notevole fisicità.