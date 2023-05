Michele Bravi, la confessione ai ragazzi di Amici è da lacrimoni: preparatevi a singhiozzare quando la leggerete

Amici, parole dolcissime e a cuore aperto del giudice del padre di tutti i talent. Michele Bravi senza filtri.

Manca davvero poco, per non dire pochissimo, alla finale dell’edizione 2022/2023 del padre di tuti i talent, dove si decreterà finalmente il vincitore. Tanta è quindi è l’attesa, non solo per i coach, ma anche per i talenti ancora in gara. Le sfide durante la fase serale diventano sempre più palpitanti e complesse. Non mancano pertanto le uscite di scena che lasciano il classico amaro in bocca ai più,

Del resto se si è arrivati fino a quel punto dello show è perché si è dotati di grande talento. Chiaramente non tutti i concorrenti possono giungere alla finalissima e per questo motivo le eliminazioni stanno diventando sempre più toste. Quest’anno a giudicare i concorrenti, sia per quel che concerne il mondo della danza e del canto, sono tre giudici nuovi di zecca.

Stiamo parlando di Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Quest’ultimo è oggi uno degli artisti più apprezzati dai giovanissimi. Grande penna anche dal punto di vista autorale del vasto panorama musicale italiano, è anche un personaggio mediatico molto famoso per la sua sensibilità e la sua innata dolcezza.

Un romantico giudice per Amici

Star di X-Factor Italia che vinse giovanissimo, ha poi ben presto incantato le platee del Festival di Sanremo. Ha poi pubblicato moltissime canzoni di successo e ha lavorato anche come scrittore, dimostrando di saperci fare anche in tale veste. Michele ha anche cambiato look, soprattutto per quel che concerne le sue chiome, che porta ora lunghe, scure e ricce.

Per quanto concerne i suoi outfit, punta sia al’eleganza che, in certi casi, alla stravaganza, senza neppure tralasciare uno stile più rock. Tuttavia il suo essere romantico, nel senso più etimologico del termine, resta intatto. Ed è con il cuore in mano che ha dedicato un meraviglioso messaggio agli alunni di Amici, poco prima di iniziare la sua nuova avventura nelle vesti si giudice.

Il suo intenso messaggio per i concorrenti

Lo ha fatto con uno splendido post, condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram e corredato da un paio di intensissimi scatti, che lo vedono indiscusso protagonista. Le sue parole, ricche di stima e di affetto, paiono quelle di una sorta di fratello maggiore, che vuole incoraggiare i concorrenti a brillare sempre di più e a dare il massimo di sé, senza però dimostrarsi mai insicuri.

Difatti ha chiaramente lasciato intendere che se erano giunti fino a quel punto era perché avevano tutte quante le carte in regola per farcela e che si erano pertanto meritati tutto questo. Inoltre ha pure sottolineato che, sempre in tale direzione, i loro coach e il grande pubblico aveva creduto in loro e nel loro talento, perciò ora non potevano deluderli.