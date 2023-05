Vi ricordate Tina Cipollari quando faceva la tronista? Sedetevi perché la chirurgia l’ha proprio stravolta

Tina Cipollari nel corso degli anni è cambiata al punto tale da spingere i fan a ipotizzare l’intervento di un medico chirurgo. Ecco come stanno realmente le cose.

Tina Cipollari è una degli opinionisti del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. All’inizio si era proposta come tronista e non è passata inosservata per il suo carattere spumeggiante. Ragion per cui la redazione ha voluto darle il ruolo di opinionista, decisamente più appropriato per la spiccata personalità. Non a caso oggi con Gianni Sperti commenta le dinamiche sentimentali dei partecipanti.

Entrambi hanno sia delle simpatie che delle antipatie. Gianni non vede di buon occhio Armando Incarnato e Aurora Tropea mentre lei ha spesso discusso con Ida Platano e Gemma Galgani. Con quest’ultima a volte ha oltrepassato il limite, come quando durante una sfilata le fece un gavettone. Da non dimenticare la torta lanciata in faccia a Riccardo Guarnieri.

A prescindere da questi piccoli episodi il pubblico ama la sua spontaneità. Dice le cose senza peli sulla lingua, incurante delle conseguenze. Non a caso grazie alla De Filippi ha evitato una denuncia dal cavaliere Elio per averlo apostrofato in più di un’occasione in un modo del tutto inappropriato.

Di recente sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui mostra il nuovo look. Qualcuno, però, ha notato un piccolo dettaglio, ossia l’utilizzo di filtri. Allo stesso tempo qualcuno ha chiesto se l’opinionista ha fatto ricorso al chirurgo estetico nel corso degli anni. Andiamo a riprendere il confronto proposto da Striscia la Notizia.

La verità arriva proprio da Tina!

Essendo un personaggio pubblico, è normale che scateni la curiosità della massa. Chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo sa bene che il carattere non è cambiato di una virgola a differenza dell’estetica. Antonio Ricci dedica una parte del suo tg satirico alla rubrica Fatti e rifatti dove vari vip vengono presi di mira.

Stavolta è stato il turno di Tina. In effetti sembra che abbia modificato la sua immagine andando sotto i ferri, però lei ha messo in chiaro le cose: “Non sono rifatta, sono solo ingrassata. Avevo 30 chili di messo e il viso era scarnito. Il naso era diverso? Gli zigomi erano diversi? Le labbra erano forse diverse? E allora dov’è questo cambiamento? Ho molto meno rughe intorno alla bocca perché sono cicciottella. 16 anni fa avevo molti chili di meno”.

Curiosità sulla vita privata

Tina ha sposato anni fa Kikò Nalli e dal loro matrimonio sono nati tre splendidi figli. Purtroppo si sono lasciati e lui si è messo in gioco in una vecchia edizione del Grande Fratello dove ha conosciuto Ambra Lombardo.

E’ rimasto in buoni rapporti con l’ex moglie per il bene dei ragazzi. In compenso lei è felice accanto all’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. E’ in programma l’idea di arrivare insieme sull’altare.