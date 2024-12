Vite al Limite: il caso assurdo della donna che pesava 300 Kg | Ora è una modella

I fan di Vite al Limite sono rimasti senza parole per l’evoluzione di quella donna che pesava 300 Kg e che adesso è bella come una modella. Ecco di chi parliamo.

Il dottor Nowzaradan è entrato nel cuore di tutti i suoi fan, in quanto il chirurgo, con il suo inseparabile stetoscopio d’oro, dà speranza a chi l’ha persa da tempo, grazie al suo show, Vite al Limite. Non è solo un personaggio molto conosciuto per quello che fa, ma anche per i vari meme che spesso lo raffigurano.

Quando siamo a dieta, sentiamo spesso la sua voce in testa che ci ricorda di chiudere il frigo o il suo sguardo perentorio, quando scopriamo di non aver perso nemmeno un etto mentre saliamo sulla bilancia. A prescindere dal lato ironico che il dottore trasmette, le storie che vediamo nel programma di Real Time, non hanno nulla di divertente.

Persone che soffrono e che vedono soltanto il cibo come unica valvola di salvezza, questo è il tema dello show. Non tutte le storie purtroppo finiscono con un happy ending, per quello vogliamo parlarvi di quella donna che pesava 300 Kg e che adesso sembra una modella.

Non tutti hanno il lieto fine

Vite al Limite, lo conoscono quasi tutti, in quanto almeno una puntata, in molti possono dire di averla vista. Non è semplice guardare le varie puntate senza che una lacrimuccia non scenda dal viso, perché, vediamo persone che soffrono, che combattono tra la vita e la morte e che spesso finiscono in un tunnel senza via d’uscita. Tra le varie persone che li prendono in giro per il loro peso, c’è il dottor Nowzaradan che va controcorrente e decide di dare loro una possibilità di sopravvivenza.

Devono seguire la dieta che gli impone e se raggiungono il peso richiesto, potranno sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica che ha aiutato molti a tornare a vivere una vita normale. Purtroppo durante il percorso di rinascita, visto nello show di Real Time, alcuni non ce l’hanno fatta ad arrivare al’intervento e sono morti durante il programma, in quanto il loro fisico non ha più retto.

Una bella storia di Vite al Limite

Per ogni paziente che purtroppo il dottor Nowzaradan non riesce a salvare, molti invece nel suo, Vite al Limite, fanno la differenza. Riescono a seguire il suo percorso, ottengono il permesso a sottoporsi all’intervento e riescono così a tornare a vivere. Com’è successo a Lashanta White, il cui ago della bilancia segnava 300 kg.

Durante il percorso dal dottore, è riuscita a perdere 60 kg e non si sa di preciso adesso a quanti chili sia arrivata, ma dalle foto che mostra sui social appare più bella che mai e molti l’hanno definita una modella, segno che quei giorni bui sono ufficialmente terminati.