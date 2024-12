Anna Pettinelli: perché tutti ce l’hanno con lei e cosa ha combinato ad Amici

Perché tutti ce l’hanno con Anna Pettinelli in queste ultime ore? Cerchiamo di capire che cos’è successo ad Amici, che sta facendo tanto discutere non solo i prof ma anche la rete.

Amici come sempre non delude le aspettative e tiene alto l’interesse del grande pubblico. Non importa che questo show sia in onda da molti anni, nessuno ci pensa proprio a cancellarlo dal palinsesto, in quanto i fan lo adorano. D’altronde se c’è Queen Mary, possiamo dormire su sette cuscini, in quanto lo share con lei, è assicurato.

Di colpi di scena, in questa nuova edizione, i fan ne stanno vedendo molteplici, passiamo da quelle eliminazioni improvvise, agli amori sbocciati, alle prove volte a mettere “a nudo” (letteralmente), la propria anima, battibecchi epici e così via.

Per questo non stupisce più di tanto quello che sta succedendo che sta facendo discutere la rete in modo assiduo. Sveliamo il motivo per cui tutti ce l’hanno con Anna Pettinelli ad Amici, in questo momento.

Un grande trionfo per la ballerina di Amici

Visto che la bagarre coinvolge anche la prof, Alessandra Celentano, tra i colleghi di canto, che sono tutti in rivolta contro Anna Pettinelli, non potevamo non riportarvi questa bella notizia, giusto per allentare un po’ la tensione, in vista di quello che vi racconteremo a breve.

Alessia Pecchia, ha lasciato temporaneamente Amici, per poter partecipare ai mondiali World Championship Solo Latin che si sono svolti a Sarajevo, dove ha vinto il primo premio, sbaragliando la concorrenza e diventando così campionessa del mondo. L’allieva della Celentano ha reso orgogliosa non solo la sua prof, ma anche i suoi fan.

Ecco che cos’è successo con Anna Pettinelli

Tornando al discorso di apertura, se Alessia Pecchia sta vivendo un sogno, il povero Luk3, si è trovato nel mezzo di una bagarre tra prof, che ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi prende le parti del ragazzo e chi quella dei prof di Amici. In questo momento sono tutti contro, Anna Pettinelli, la quale dopo aver annunciato all’allievo che se avesse trionfato alla competizione, l’avrebbe portato in sfida, visto il suo ultimo posto in classifica, ha scoperchiato il vaso di Pandora.

I botta e risposta più eclatanti ci sono stati tra la Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, i quali non hanno nascosto il loro disappunto, come abbiamo poi anche visto nel Pomeridiano di Amici di domenica scorsa. Oltre loro, Anna ha messo in mezzo anche la prof Celentano, definendo: “una regola patetica”, le sue disposizioni in merito ad un allievo che viveva una situazione simile al cantante. Ovviamente la risposta della prof di ballo non è tardata ad arrivare: “Patetica no. Ognuno ha le sue idee. Sei tu che in questo caso risulti davvero fuori luogo perché dici di no alla mia regola e poi continui ad accanirti su un ragazzo”. In molti sospettano che questo astio interno proseguirà per tutta questa stagione, siete d’accordo?