Giulio Berruti: quanti anni ha e cosa fa nella vita il compagno inseparabile di Maria Elena Boschi

Voi lo sapete quanti anni ha e cosa fa nella vita, Giulio Berutti, il compagno di Maria Elena Boschi? Oggi ve lo presentiamo, in quanto loro due insieme a Brownie, sono inseparabili.

Svolgono due carriere completamente diverse, eppure Maria Elena Boschi e Giulio Berutti, due nomi molto conosciuti nel loro settore, con un seguito di fan decisamente molto alto, si sono incontrati come persone normali.

La scintilla è scoppiata al cinema, come hanno rivelato, si sono guardati e si sono piaciuti subito, anche se c’è voluto un po’ prima che si mettessero insieme, complice anche la Pandemia e il fatto che entrambi fossero già impegnati.

In seguito, come narra la leggenda del filo rosso, semplicemente i due si sono ritrovati e non si sono più lasciati, stanno insieme dal 2020. Conosciamo quindi meglio Berutti, il compagno innamoratissimo della Boschi, ecco quanti anni ha e cosa fa nella vita.

Giulio Berutti e Maria Elena Boschi

Giulio Berutti e Maria Elena Boschi, come dicevamo, sono legati dal 2020 e nonostante entrambi siano molto riservati, ogni tanto è possibile vedere qualche scatto di loro insieme, o comunque insieme alla mascotte di casa, cioè il bellissimo Brownie, al quale i due sono molto legati.

Sono super innamorati anche loro due, i quali hanno sfilato per la prima volta, qualche mese fa, sul red carpet alla Festa del Cinema di Roma. I due bellissimi, sognano di mettere su famiglia e come ha rivelato la Boschi: “Aspetto che Giulio me lo chieda”, riferendosi alla proposta di matrimonio.

Chi è il compagno della politica

Giulio Berutti e Maria Elena Boschi sono molto belli assieme e sono inseparabili ma, in quanto di voi sanno quanti anni ha e cosa fa nella vita il compagno della politica? Ebbene, l’uomo ha doppia professione, in quanto è sia attore che medico estetico, come rivelano da Vanity Fair. In merito al suo primo amore, cioè la recitazione, Berutti, ha recitato in parecchi prodotti sia sul piccolo che grande schermo.

Il bel 40enne i fan lo ricordano con piacere in diversi film e fiction, come per esempio, L’amore è imperfetto, Tutte lo vogliono, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Squadra antimafia – Il ritorno del boss e così via. Se la cava anche con il ballo, il compagno di Maria Elena, in quanto non tutti se lo ricorderanno magari, ma nel 2014 ha partecipato a Ballando con le stelle, mentre nel 2018 in Dance Dance Dance, programma dove l’attuale insegnante di Amici, Deborah Lettieri, partecipò all’epoca in veste di giudice.