Francesca Chillemi: dopo la separazione chi è il suo nuovo compagno

Voi lo sapete chi è il nuovo compagno di Francesca Chillemi, dopo la separazione dal padre di sua figlia? Scopriamolo insieme.

Francesca Chillemi non ha bisogno di presentazioni, in quanto è una delle attrici italiane più seguite e amate di questi ultimi anni. Dopo essere stata eletta Miss Italia nel 2003, il successo per lei non si è più arrestato.

Ha iniziato a recitare, ottenendo parti sempre più importanti, arrivando a fiction quali Che Dio ci aiuti, Viola come il mare, L’isola di Pietro e così via. La sua bellezza e la sua bravura lavorativa, sono doti ben note per quanto riguarda l’ex modella.

Ma in quanto di voi sanno chi è il suo nuovo compagno, dopo la separazione dal padre di sua figlia Rania? Conosciamo meglio i dettagli di questa storia.

Pranzo di Natale nella nuova famiglia allargata

Francesca Chillemi, è stata spesso sotto i riflettori per il lato gossip, in quanto i fan l’hanno sempre seguita. Dopo le voci di un presunto flirt con il collega, Can Yaman, sempre smentito da entrambi, l’attrice procedeva la relazione con il padre di sua figlia Rania, Stefano Rosso.

Del suo nuovo compagno, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, pare che le presentazioni con la sua famiglia, siano state fatte la scorsa estate. Da come possiamo leggere sulla nota rivista dunque: “C’è chi dice che a Natale festeggeranno tutti assieme. A Ilania, Francesca piace assai…”, riferendosi alla mamma del compagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Il nuovo compagno di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi, da quello che possiamo leggere sulle varie riviste di gossip, avrebbe chiuso definitivamente la sua storia d’amore con il padre di sua figlia Rania, cioè Stefano Rosso. A oggi pare che il cuore della bella attrice sia tornato “a battere” per il noto executive manager di Grimaldi Group, Eugenio Grimaldi, come avevano rivelato dal settimanale Gente.

Sappiamo inoltre che anche Eugenio è padre di tre figli, avuti dalla sua precedente relazione. Pare dunque che le presentazioni in famiglia siano state già fatte e probabilmente quest’anno la nuova famiglia allargata potrebbe festeggiare insieme la festa più magica dell’anno. Non sappiamo altre informazioni sul 38enne napoletano, in quanto il suo profilo social è privato e inoltre preferisce stare lontano dalle telecamere. Molti fan sperano di vedere presto Francesca convolare a nozze con il suo nuovo compagno, ma se le parole che aveva rilasciato con il suo vecchio compagno fossero ancora attuali, raramente la vedremo solcare la navata: “Penso che il matrimonio sia ormai superato in quasi tutto il mondo, quello che conta sono i principi. Se Stefano e io non avessimo in comune quelli, non avremmo fatto un figlio…”, aveva rivelato.