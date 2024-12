Roberta Bruzzone: quanti anni ha, quanto è alta e qual è il suo titolo di studio

Conosciamo meglio Roberta Bruzzone, ecco quanti anni ha, quanto è alta e qual è il suo titolo di studio.

Il suo nome lo sentiamo spesso nominare, sia sul piccolo schermo che in libreria, in quanto è una delle opinioniste e criminologa più seguita di sempre. Parliamo di Roberta Bruzzone, diventata nota soprattutto dopo le sue parole in merito al delitto di Avetrana e la strage di Erba.

La Bruzzone è molto seguita per questo motivo i fan ne vorrebbero sapere di più su di lei e non solo riguardo la sua vita lavorativa, della quale sono sempre molto informati ma anche quella personale.

Per questo motivo oggi vogliamo svelarvi qualcosa di più su di lei: ecco quanti anni ha, quanto è alta e qual è il suo titolo di studio.

Due interventi da non perdere

In merito alla vita lavorativa di Roberta Bruzzone, ci sono due suoi interventi di cui si sta parlando spesso in questi giorni. Il primo riguarda il programma su RaiPlay, diviso in otto puntate, Nella mente di narciso, incentrato su alcuni fatti di cronaca nera che hanno scioccato l’opinione pubblica.

Il secondo intervento della criminologa invece, riguarda l’evento che si terrà nella città di Brugherio, Quando l’amore diventa una trappola. Segnatevi questi due appuntamenti sul calendario, il primo, il 6 dicembre 2024 e il secondo, il 10 gennaio 2025 alle 21 in Sala Consiliare. Nella nota di presentazione in merito all’argomento chiave, si può leggere: “Per cercare di comprendere come nascono dinamiche deviate all’interno dei rapporti…”.

Conosciamo meglio Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone, come vi abbiamo rivelato è la nota criminologa e opinionista italiana, le cui parole incuriosiscono molti utenti, soprattutto in base ai casi per cui viene chiamata a dare la sua opinione. Tralasciando per un attimo il suo lavoro, conosciamo meglio l’opinionista, ecco quanti anni ha, quanto è alta e qual è il suo titolo di studio.

Roberta è nata a Finale Ligure il 1 luglio 1973, di anni quindi oggi ne ha 51, è alta 168 cm e si è laureata in Psicologia Clinica presso l’Università degli studi di Torino, proseguendo con la laurea specialistica in Psicopatologia Forense presso l’Università di Genova, continuando poi a studiare anche negli Stati Uniti, come hanno rivelato da blitzquotidiano.it. Dopo il primo matrimonio andato male, ad oggi vive serena con il suo secondo marito, cioè Massimo Marino, con il quale è convolato a nozze nel 2017. Per quanto riguarda i figli ha dichiarato: “Non mi interessa diventare madre, non mi è mai interessato e non credo di cambiare idea. La maternità non è mai stata nei miei progetti…”, concentrandosi maggiormente sul suo lavoro.