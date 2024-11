Mario Balotelli: quanto guadagna e a quanto ammonta il suo patrimonio

Secondo voi a quanto ammonta il patrimonio di Mario Balotelli? Ecco quanto guadagna il noto calciatore, sono cifre da capogiro.

Mario Balotelli è uno dei calciatori più seguiti, chiacchierati e in alcuni contesti, anche criticati, di sempre. Se da una parte ha una nomea da “bad boy” difficile da estirpare, dall’altra ha anche la fama di saperci fare parecchio con un pallone e delle scarpette.

Nel corso della sua carriera è stato spesso al centro della polemica, per non parlare di quegli alti e bassi nel lavoro che hanno portato Super Mario sulle montagne russe, in parecchie circostanze. Nonostante tutto, ha sempre brillato ovunque andasse, in certi contesti di più e in certi altri di meno, ma comunque di gol spettacolari ne ha segnati sempre tanti.

Per questo motivo non stupisce che i tifosi siano curiosi di sapere quanto guadagna il noto calciatore. Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Balotelli che ha lasciato tutti senza parole.

Il patrimonio più grande di Mario Balotelli

Mario Balotelli ha avuto la fortuna di sfondare nel lavoro dei suoi sogni, quello per cui molti giovanotti, sperano di far fortuna, allenandosi tutti i pomeriggi con gli amici, al campetto della propria città. È un lavoro redditizio e lo sappiamo tutti e generalmente i calciatori famosi come lui sfoggiano con orgoglio, orologi e auto di lusso, vestiti all’ultima moda dei brand più famosi, case giganti e così via.

Eppure Mario lo sa, i soldi non contano nulla rispetto all’amore che lui prova per i suoi due figli, i quali sono i suoi successi più grandi. Nonostante le diatribe avute con le rispettive mamme dei suoi figli, il calciatore cerca di essere sempre presente per loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Balotelli Barwuah 🇬🇭+🇮🇹=⚽️ (@mb459)

Quanto guadagna Super Mario

Prole a parte, con i quali Mario Balotelli ha un rapporto molto forte, sono molteplici i follower che si sono chiesti quanto possa guadagnare il noto calciatore e a quanto ammonterebbe il suo patrimonio. Attualmente alle dipendenze del Genoa, Super Mario, nel corso degli anni, secondo le stime riportate da money.it, avrebbe guadagnato un tesoretto di tutto rispetto. Secondo le stime, il suo attuale contratto gli dovrebbe fruttare 250.000 euro fino a giungo 2025.

In precedenza i suoi compensi sono stati maggiori, come possiamo leggere dalla tabella riportata dal sito di economia, dove per esempio, all’Adana Demirspor avrebbe guadagnato circa 3,3 milioni, al Sion 3 milioni, al Milan 4,5 milioni e così via. Secondo le stime quindi, il suo patrimonio ad oggi dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni, escluse gli eventuali premi e sponsorizzazioni varie.