Marina La Rosa: cosa fa nella vita oggi e chi è il suo amore

Scopriamo insieme che cosa fa oggi Marina La Rosa e chi è il suo grande amore. Dal Grande Fratello di strada ne ha fatta parecchia l’ex gieffina.

L’abbiamo conosciuta tutti per la sua partecipazione nel 2000, alla prima edizione del Grand Fratello, il cui soprannome “gattamorta” le venne affibbiato proprio in quella circostanza, parliamo ovviamente di Marina La Rosa. Nel corso degli anni ha dimostrato di non essere soltanto un “bel faccino” ma di essere molto intelligente, professionale e anche versatile.

L’abbiamo vista partecipare a diversi programmi e anche fiction televisive in veste di attrice, ma sicuramente il suo nome è tornato in auge, grazie alla sua partecipazione a, La Talpa. Anche se non guadagna più come quando appena uscita dal reality, l’ex gieffina continua a vivere secondo le sue regole.

Per questo oggi vogliamo presentarvela, ecco che cosa fa oggi Marina e chi è il suo grande amore. Nonostante il pubblico, soprattutto agli esordi, le sia andato contro, lei ha sempre proseguito per la sua strada.

Marina La Rosa: un’icona incompresa

Marina La Rosa, ha lasciato sicuramente un’impronta indelebile di se stessa, anche perché ha preso parte ad uno dei programmi di punta di Mediaset. Come aveva rivelato in un’intervista rilasciata per il Corriere della sera: “Sono stata una delle prime donne che ha mostrato in tv un lato femminile sensuale e autentico senza alcun timore, anche in un contesto esposto come il Grande Fratello…”.

La sua fama improvvisa però, le ha portato anche notevoli problemi, come quando andò al cinema con un’amica: “Una volta dentro quello che era un semplice chiacchiericcio era cresciuto, trasformandosi in offese e inutili urla. Hanno dovuto interrompere la proiezione…”. Nonostante questo episodio, come ha rivelato sui social, si considera: “un’icona, ma resto semplice”.

Marina La Rosa: cosa fa nella vita e chi è il suo grande amore

Marina La Rosa, non può essere relegata soltanto al ruolo riduttivo avuto durante la sua partecipazione al Grande Fratello, in quanto l’ex gieffina è stata molto di più. Per chi non l’avesse seguita nel corso degli anni, oltre a essere rimasta a lavorare in televisione, partecipando a diversi reality, si è anche laureata in Psicologia e sta portando avanti una delle sue grandi passioni, stiamo parlando della lavorazione di resina e ceramica, come ha rivelato al Corriere della Sera.

Marina inoltre ha rilasciato un segreto, ecco chi è il suo grande amore. In realtà non è uno ma sono due e parliamo dei suoi figli, per i quali ha rinunciato alla sua carriera lavorativa inizialmente, per potersene prendere cura. In merito al suo stato attuale, l’ex “gattamorta” ha rivelato di essere ancora single dopo il divorzio dal padre dei suoi bambini: “so stare benissimo da sola e mi piace anche molto per cui, se dovessi avere una nuova relazione, sarà perché quella persona aggiungerà qualcosa di speciale alla mia vita…”. A prescindere da tutto, siete stati contenti di averla rivista a, La Talpa?