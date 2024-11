Luca Barbareschi confessa la crisi del suo matrimonio: chi è sua moglie e da quanto stanno insieme

Voi lo sapete chi è la moglie di Luca Barbareschi e da quanto stanno insieme? Il noto attore ha parlato in maniera inaspettata, della crisi del suo matrimonio.

Luca Barbareschi lo conoscono tutti, in quanto il suo volto è apparso fin dagli anni 80, non soltanto sul piccolo schermo, ma anche al cinema e a teatro. Non solo attore, ma a che conduttore, regista, ex politico e da qualche tempo anche ballerino.

Ebbene sì, Luca è uno dei partecipanti di Ballando con le stelle più quotati di questa edizione, in quanto le sue performance e il suo feeling artistico con la maestra, Alessandra Tripoli, è molto apprezzato sia dal pubblico a casa che dalla giuria.

Eppure Barbareschi, sta vivendo anche un periodo “no” della sua vita, in quanto ha svelato al pubblico della crisi del suo matrimonio. A tal proposito voi lo sapete chi è la moglie di Luca e da quanto stanno insieme?

Il motivo per cui Luca Barbareschi è andato a Ballando con le stelle

Luca Barbareschi come dicevamo, è attualmente uno dei concorrenti preferiti a Ballando con le stelle e molti stanno puntando su di lui, come possibile vincitore di questa edizione. Ovviamente è ancora presto per dirlo e in attesa di scoprirlo, il noto attore sta stupendo tutti con le sue performance. Eppure, non è soltanto per vincere una sfida contro se stesso o per superare i suoi limiti che ha “detto sì” a Milly Carlucci.

Luca spera di vincere perché ha un obiettivo in mente: “Mia moglie Elena è contenta della mia avventura a Ballando con le stelle. Siamo in un periodo molto faticoso insieme…ma io la amo infinitamente. Se vincerò, dedicherò la mia vittoria alla forza d’amore che lei ha per me e per i miei figli”.

Chi è la moglie di Luca

Da come abbiamo potuto capire dalle parole di Luca Barbareschi, con sua moglie, con la quale sta insieme da 16 anni, sta vivendo un periodo di crisi, per questo oggi vogliamo presentarvela. Parliamo di Elena Monorchio, classe 1977, figlia di Andrea Monorchio, ex Ragioniere generale dello Stato. La donna è molto riservata e nonostante un marito popolare, ha deciso di stare lontana dalle telecamere e dal gossip.

Mamma di due figli, Elena rappresenta un’icona di stile ed eleganza e nelle sue apparizioni pubbliche al fianco del marito, ha sempre lasciato tutti quanti senza parole per la sua bellezza. Di lei, Barbareschi ha detto: “Mi sono innamorato di come mi ha tenuto la mano, mi ha messo la mano nei capelli e ho sentito che potevo ricominciare a vivere…È la donna più interessante, elegante, affascinante, intelligente e colta. Mi piace tutto di lei, è la donna più importante della mia vita”. Chissà se riusciranno ad appianare le divergenze?