Elisa Isoardi torna da una vecchia amica de La Prova del Cuoco: “Non potevo non farlo” | VIDEO

Con grande stupore per i fan, Elisa Isoardi è tornata alle origini, apparendo con la sua vecchia amica de, La Prova del Cuoco. Il video le dà ragione, non poteva proprio evitarlo.

Elisa Isoardi è la nota conduttrice di mamma Rai, attualmente sulla bocca di tutti, in quanto è tornata più carica che mai dopo il suo periodo di stop forzato dal piccolo schermo. Dopo Linea Verde Life, è tornata con Linea Verde Italia, sempre al fianco della collega, Monica Caradonna.

Come sempre la famosa conduttrice sa il fatto suo e davanti alle telecamere è una fuoriclasse. Simpatica e professionale, Elisa riesce sempre a tenere il suo grande pubblico incollato allo schermo, dall’inizio fino alla fine del suo programma.

Nonostante la Isoardi va sempre avanti spedita come un treno, in questa particolare circostanza, ha fatto un’eccezione, tornando da una vecchia amica de, la Prova del Cuoco. Il video di loro due insieme è esilarante.

La vita sentimentale di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi ha una personalità molto forte che l’ha portata a essere una donna realizzata sia lavorativamente parlando sia nel privato, dove non ha bisogno di un compagno per sentirsi completa. Sa perfettamente come dovrà essere la sua prossima relazione, visto che purtroppo con le precedenti non ha avuto il tanto sospirato happy ending.

Per questo motivo la Isoardi ha rivelato: “Non mi farò più stregare. Invece, vorrei un compagno capace di sopportare i miei ritmi e le mie regole. Se arriverà, bene. Altrimenti vado avanti così e va bene lo stesso. Sono felice della mia realizzazione personale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Il ritorno alle origini di Elisa

Elisa Isoardi come dicevamo è orgogliosa di quello che è diventata, gli alti e bassi della vita che ha vissuto nel corso degli anni, l’hanno fatta diventare ancora più forte e indipendente di quello che già era. Ovviamente ha una sola debolezza e si chiama Zenit, il suo dolce migliore amico a 4 zampe che aspetta sempre con impazienza il suo rientro a casa.

Sicuramente anche lui avrà avuto l’acquolina in bocca, dopo aver visto la sua umana Elisa riunirsi con un’amica di vecchia data che tutti i fan de, La Prova del Cuoco conoscono bene, stiamo parlando della cuoca, Alessandra Spisni. Le sue ricette sono assai note e come sempre, basta vederla all’opera per sentire quel “buco allo stomaco” che ci farebbe venire voglia di assaggiare i suoi piatti direttamente dallo schermo. In questa occasione di ritrovo, le due fuoriclasse hanno preparato insieme i balanzoni, ricetta ideata dalla cuoca stessa. Vi riportiamo il video in modo che possiate seguire la ricetta passo dopo passo e provarla anche voi da casa. In merito a questa reunion tanto apprezzata dai fan, Elisa ha rivelato: “mentre ero in città per le riprese, non potevo non passare dalla mia amica @alessandraspisni per una tappa del mio #cuochitour…”. Fateci sapere cosa ne pensate di questa ricetta.