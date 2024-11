Luis Sal: a quanto ammonta il suo patrimonio e come fa ad essere così ricco

Voi lo sapete quanto guadagna Luis Sal e come fa a essere così ricco? Ecco a quanto ammonta il suo patrimonio, fareste meglio a sedervi prima di proseguire.

In questi ultimi mesi il nome di Luis Sal è stato spesso al centro dei riflettori e non per i suoi video caricati su YouTube, quanto per la bagarre avvenuta tra lui e quello che ormai è stato definito in più di un’occasione, il suo ex amico, Fedez.

I due li avevamo visti insieme condurre il canale podcast, Muschio Selvaggio, attualmente gestito dal noto youtuber dopo l’uscita dal progetto del rapper. In seguito, dopo il litigio, Federico e Luis non sono più stati avvistati nella stessa stanza ed è un peccato, in quanto i follower amavano vederli scherzare, soprattutto insieme a Leone e Vittoria.

Ma questo lo sappiamo era un’altra storia, adesso la vita degli ex Ferragnez è totalmente cambiata da quello che mostravano agli esordi. A prescindere da tutto, molti fan si sono chiesti quanto possa guadagnare Sal e come faccia ad avere un patrimonio così consistente.

La vita privata di Luis Sal

Per quanto il denaro possa essere importante nella vita di una persona, i vari casi di gossip insegnano, che senza qualcuno con cui condividerlo, non è poi tutto questo granché. Per questo motivo, Luis Sal, ha deciso di godersi la vita al fianco della sua fidanzata, Marta Fasciani, con la quale sta insieme da diverso tempo ormai. I due si sono conosciuti sui social e da quel momento non si sono più lasciati.

Sul loro fidanzamento, lo youtuber ha rivelato: “mi sono fidanzato due anni fa a San Valentino perché ho una pessima memoria, per risparmiare sui regali e anche perché lei mi piace tanto…”. Insieme formano una bella coppia, “benedetti” dai vari seguaci, i quali li trovano perfetti insieme.

Luis Sal e il suo patrimonio

Visto il suo trascorso lavorativo, sono in molti che si sono chiesti a quanto si possa aggirare il patrimonio di Luis Sal e come ha fatto a guadagnare così tanto. Per poter rispondere a questa domanda, andiamo a riprendere le notizie rilasciate da un articolo pubblicato da money.it, dove si parla di cifre da capogiro.

Ovviamente nessuno ha mai confermato nulla, neanche il diretto interessato, ma come rivelano dal noto sito di economia, Luis guadagnerebbe non solo dal suo canale YouTube e dalle visualizzazioni, ma anche dal ricavato dei suoi libri e dal canale podcast. Parliamo quindi di “diverse centinaia di migliaia di euro”, come si può evincere da Money.