Gianni Sperti presenta sua sorella e tutti restano senza fiato: è davvero bellissima

In quanti di voi conoscono la sorella di Gianni Sperti? I fan sono rimasti senza parole, in quanto è bellissima e soprattutto assomiglia molto a suo fratello.

Gianni Sperti lo conosciamo tutti, sia chi lo adora e chi no, sia chi ama Uomini e Donne chi no. È un nome il suo, molto seguito e tutti lo collegano immediatamente al noto dating di Maria De Filippi.

Insieme a Gianni, anche Tina Cipollari e Tinì Cansino formano il famoso trio di opinionisti a cui Maria non intende rinuncia, per tenere alto l’interesse del pubblico. D’altronde tutti e tre generano dibattiti e litigate epiche, rilasciando il loro punto di vista, tra le varie storie.

Eppure se del noto opinionista conosciamo praticamente tutto lavorativamente parlando, non si può dire lo stesso a livello privato. In quanti conoscono la sorella di Gianni Sperti? Non è solo bellissima ma è anche molto somigliante a suo fratello.

La vita privata di Gianni Sperti

Prima di parlare della sorella di Gianni Sperti, volevamo parlarvi di un argomento il quale attualmente mantiene l’hype tra i social. I fan sono curiosi della vita privata del noto opinionista, anche perché attorno alla stessa, aleggiano molti rumors e indiscrezioni quasi mai confermati. Tra questi c’è sicuramente il fattore “ritocchino estetico” che fa tanto chiacchierare.

Molti sostengono che dai tempi di Buona Domenica, il suo aspetto sia decisamente cambiato, per questo ha deciso di intervenire in merito a questo dubbio, Jenny Urtis, il chirurgo estetico dei vip, il quale ha rivelato, come possiamo leggere su casertanotizie.com che Gianni potrebbe essersi sottoposto alla blefaroplastica, nonché al filler alle labbra e al: “contouring mascellare è un trattamento che fanno moltissimi uomini, che vanno a ridefinire la mandibola”. Secondo lei, Sperti: “non sta male. Anzi: io da piccola ero innamorata persa di Gianni Sperti! Io lo amavo”. Chissà se l’opinionista confermerà o meno questa rivelazione?

La sorella dell’opinionista di Uomini e Donne

Oltre a questo aspetto della vita privata del noto opinionista, in quanti di voi conoscono la sorella di Gianni Sperti? È bellissima e gli somiglia molto, come possiamo vedere dalle poche foto o apparizioni pubbliche che fanno insieme, anche perché Gianni e la sua famiglia sono molto riservati. Sua sorella minore si chiama, Cinzia, ricordiamo infatti che Gianni ha anche due fratelli, Enzo e Luciano.

Con Cinzia però sono molto legati, anche perché i due hanno condiviso per anni la passione per la danza. La donna è mamma di cinque figli, tra cui Giada, vista a Verissimo quando ha rilasciato un messaggio pieno d’amore alla mamma e allo zio. Inoltre della donna sappiamo che ha avuto dei problemi con il padre dei suoi figli, tant’è che lo stesso Gianni è stato vittima di stalking da parte sua. A ogni modo adesso la situazione sembra essere tornata serena e i due fratelli Sperti sono tornati a godersi la vita in famiglia, essendo tutti loro molto uniti.