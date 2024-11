Marco Bacini: chi è e cosa fa nella vita il compagno di Federica Panicucci

Voi lo sapete chi è e che cosa fa il compagno di Federica Panicucci, Marco Bacini? Naturalmente si parla spesso della nota conduttrice, mentre di lui, non molto. Oggi ve lo presentiamo.

Federica Panicuccci non ha bisogno di presentazioni, in quanto lascia i suoi fan senza fiato per la sua bellezza travolgente, il suo impeccabile gusto nella moda e soprattutto per la sua bravura davanti alle telecamere, ormai da moltissimi anni.

Federica ha cambiato soltanto acconciature nel corso del tempo: quanti di voi si ricordano quei capelli bellissimi e lunghissimi ai tempi del Festivalbar? Per tutto il resto, la famosa conduttrice è rimasta sempre la stessa, bellissima e super professionale.

Eppure di lei si parla spesso, ma in quanti di voi sanno chi è e che cosa fa il compagno di Federica, Marco Bacini? Conosciamolo meglio, in quanto resterete senza parole per il tipo di lavoro che fa.

Federica Panicucci e le ipotesi di rottura

Federica Panicucci non la manda a dire a nessuno e sa sempre come risolvere le situazioni imbarazzanti o delicate che potrebbero venirsi a creare durante la diretta. Se del suo lavoro sappiamo praticamente tutto, del suo contesto privato, poco e niente, in quanto la conduttrice di Mattino Cinque News è sempre molto riservata.

Oltre ad essere mamma di Sofia e Mattia, la Panicucci è stata sposata dal 1995 al 2015 con Mario Fargetta. In seguito qualcosa si ruppe tra loro e come aveva rivelato: “A volte, senti di non essere felice, ma metti la polvere sotto il tappeto e vai avanti per inerzia…Quel cambiamento era un salto nel buio, ma farlo ha giovato a me, ai miei figli, a tutti”. Il cambiamento è arrivato dopo diversi anni e si chiama Marco Bacini.

Marco Bacini: chi è e che cosa fa

Federica Panicucci e Marco Bacini si sono messi insieme nel 2016 e da allora non si sono più lasciati, mostrandosi spesso insieme sui social. I due insieme sono uno spettacolo per gli occhi, eppure in quanti sanno chi è e che cosa fa il compagno della conduttrice?

Per questo oggi vogliamo presentarvelo. Marco, classe 1976 è un imprenditore milanese molto conosciuto. È il titolare della MB Management, del marchio di moda Rude is cool e insieme alla sua compagna del marchio di t-shirt Let’s Bubble. Inoltre è professore, direttore e coordinatore scientifico della School of Management dell’Università LUM nella sede di Milano dal 2019, e docente coordinatore e consulente marketing della Business Design School dal 2020. Sicuramente non è uno che dorme sugli allori, non credete?