Giulia Stabile è fidanzata? Lei risponde e spiega chi c’è nella sua vita privata

Ecco chi c’è nella vita privata di Giulia Stabile in questo momento. Finalmente la ballerina risponde alla domanda che in molti le hanno fatto: “Sei fidanzata?”.

Il nome di Giulia Stabile è tra quelli che emerge maggiormente negli ultimi anni a questa parte, in quanto dopo la sua vittoria ad Amici, la ballerina non è più uscita dalle scene. Visto il suo talento, l’aspetterà sicuramente un futuro prospero e rigoglioso tra un palco e l’altro.

Perché Giulietta, come la chiamano i suoi fan, vista la sua giovane età, non è soltanto una bravissima ballerina, attualmente impegnata nello staff professionista di Amici e nel tour di Irama nel suo corpo di ballo, ma è anche una conduttrice e un personaggio di spettacolo.

L’abbiamo vista a Tu si que vales e nel noto spot insieme alla celebre Matilde Gioli. Insomma la Stabile è in pieno auge in questo momento a livello lavorativo, ma sarà lo stesso anche a livello sentimentale? Ecco che cosa ha risposto a questa domanda: “Single o fidanzata?”.

Il cambio di look di Giulia Stabile

Quando si gira pagina a livello sentimentale, si dice che le donne cambiano quasi sempre pettinatura e Giulia Stabile, a prescindere da quale sia il suo status attuale, di look nel corso degli anni ne ha cambiati parecchi. Sempre raffinata ed elegante, la ballerina appare cool perfino con una semplice tuta e sneakers ai piedi.

Attualmente, per abbracciare l’arrivo dell’inverno decisamente con spirito, la Stabile ha deciso di sfoggiare un hair look vintage, ritornando alla moda degli anni 90. Parliamo delle mitiche treccine realizzate a partire da metà della testa, chiamate boxer braids, molto gettonate in questi ultimi mesi.

La situazione sentimentale dell’ex vincitrice di Amici

Cambio di look a parte, Giulia Stabile oltre a essere molto seguita dai suoi fan in merito alla sua situazione lavorativa, lo è anche per quella sentimentale. La sua storia epica con il cantante Sangiovanni, ha fatto sognare i fan per diverso tempo, in quanto i due si sono innamorati tra i banchi di scuola ad Amici. Il primo amore, quello giovanile è quello che fa battere ancora il cuore da adulti, quando si ripensa a quei momenti semplici e genuini.

Dopo che il loro amore si è interrotto, per motivi mai rivelati, Giulia pare non abbia più trovato la persona giusta. Come ha rivelato a Silvia Toffanin a Verissimo: “Sono single. E al momento un po’ sfortunata in amore. Il cuore è rotto in questo momento”. Auguriamo quindi alla Stabile di riuscire a riparare il suo cuore prima o dopo, con o senza partner, in quanto il futuro l’attende.