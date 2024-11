Claudio Bisio: com’era quando aveva i capelli [FOTO RARA]

Avete mai visto Claudio Bisio da giovane quando ancora aveva i capelli? Questa foto rara non tutti l’hanno vista per questo oggi vogliamo mostrarvela.

Claudio Bisio non ha bisogno di presentazioni in quanto è il famoso attore, conduttore, doppiatore, comico e scrittore che da sempre fa ridere il suo grande pubblico con le sue espressioni e le sue epiche battute.

Tra i vari ruoli per i quali il suo grande pubblico l’ha amato, c’è sicuramente quello di conduttore per Zelig. La sua collaborazione con Vanessa Incontrada poi, rimarrà una tra le preferite dei fan, in quanto la loro amicizia e il loro feeling li rende un duo artistico perfetto.

Claudio siamo sempre stati abituati a vederlo in un determinato modo, ma in quanti di voi l’hanno mai visto da giovane quando aveva i capelli? Questa rara foto non tutti l’hanno vista e chi l’ha potuta visionare è rimasto senza parole.

Le parole di Claudio Bisio

Claudio Bisio è un comico nato, in quanto è impossibile restare seri se c’è lui nei paraggi. Ma il noto personaggio è molto di più, in quanto ha la fortuna di riuscire a interpretare svariati ruoli, da quelli comici a quelli più drammatici, sempre con quella sua professionalità che lo contraddistingue.

In merito alla sua vita privata invece, sappiamo quello che ha rilasciato lui nel corso degli anni, in quanto è molto riservato e geloso della sua privacy. Tra gli aneddoti inediti resi noti, c’è sicuramente quello inerente a sua moglie Sandra Bonzi, della quale ha rivelato di essersi innamorato di lei in una particolare situazione: “Mi conquistò quando si sentì male nella mia macchina dopo una serata allegra…”, confermando inoltre che se sua moglie dovesse lasciarlo, lui realmente non saprebbe da dove ripartire.

Claudio Bisio aveva i capelli pic.twitter.com/RfCVy2y1uN — Rossella Vezzi (@vezzi_rossella) November 24, 2024

Claudio Bisio con i capelli

La figura di Claudio Bisio per noi, è quella che vediamo in televisione ormai da anni. La sua “pelata” è quello che lo rende ancora più divertente e iconico, anche perché noi ce lo ricordiamo così praticamente da sempre. Come aveva rivelato in passato a IoDonna, per via di una calvizia precoce, il conduttore aveva perso i capelli già a 20 anni.

Nonostante le rivelazioni ricevute nel contesto lavorativo: “Quando facevo la scuola del Piccolo Teatro gli insegnanti mi dicevano: ‘Tu hai ha il piglio del protagonista, ma senza capelli finirai a fare il caratterista”. Nel corso degli anni invece, Bisio ha dimostrato che con o senza capelli, lui resterà per sempre una leggenda del piccolo e del grande schermo. A prescindere da tutto, oggi vogliamo mostrarvi una foto inedita, di quando il conduttore aveva ancora i capelli.Voi l’avevate già vista?