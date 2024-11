Chef Rubio: quanti anni ha e chi è oggi la sua fidanzata

Voi lo sapete quanti anni ha Chef Rubio e chi è la sua fidanzata? Conosciamo meglio il noto personaggio televisivo dei programmi culinari on the road.

Chef Rubio è un nome di cui abbiamo sentito spesso parlare dal 2013 al 2019, per i suoi ruoli iconici di cuoco e personaggio televisivo. L’abbiamo visto in diversi programmi andati in onda sul piccolo schermo, tra cui Unti e bisunti e Camionisti in trattoria.

Gabriele Rubini è stato proprio in quegli anni che ha dato vita al suo personaggio, un cuoco che amava viaggiare on the road, portando la sua cucina in giro per l’Italia, sfidando gli altri cuochi locali. Era interessante mettere a confronto la tecnica nuove di Rubio con quella tradizionale dei vari sfidanti.

Dopo un successo improvviso, lo chef ha deciso di ritirarsi temporaneamente dalle scene, per questo motivo i fan vorrebbero sapere quanti anni ha adesso e chi è la sua fidanzata. Ecco cosa sappiamo in merito.

Perché si è allontanato dalla televisione

Dopo diversi anni di presenza costante in televisione con i suoi programmi e il suo modo ruvido ma anche molto divertente, Chef Rubio ha deciso di allontanarsi dalla televisione. Per motivare questa sua scelta, in passato disse: “Il fatto di non essere libero di esprimermi senza paletti dettati dal canale non mi andava più bene e, per questo motivo, ho deciso di abbandonare per dedicarmi a questioni che mi stavano più a cuore, come la politica e i diritti dei più deboli…”.

Da quel momento è stato spesso protagonista di diverse controversie in merito alla sua presa di posizione a livello politico. Le sue dichiarazioni hanno diviso l’opinione pubblica, ha perso diversi fan nel corso degli anni, mentre ne ha accumulati di nuovi che appoggiavano le sue idee. Per quanto riguarda la sua passione per la cucina invece, pare che per il momento l’abbia messa in stand-by, visto che come ha rivelato non è nei suoi piani aprire un ristorante.

Chef Rubio: quanti anni ha e chi è la sua fidanzata

A prescindere dalle sue decisioni televisive e dalle sue idee politiche, sono molti i fan che sono affezionati a Chef Rubio, ripensando alle risate durante la conduzione dei suoi programmi di cucina. In merito alla vita lavorativa, sappiamo dunque che Gabriele Rubini ha intrapreso una nuova strada, mentre a livello privato, sappiamo che di anni oggi ne ha 41, essendo classe 1983.

In merito al fatto di essere o meno fidanzato, pare che attualmente lo chef sia single. Come aveva rivelato lui stesso: “Non ho una vita, figuriamoci se posso averne una sentimentale. Al momento mi basto da solo, mi nutro sentimentalmente della mia passione per la cucina e sto a posto così. Morirò zitello come Alberto Sordi”. Non avendo comunque un profilo social ed essendo lui molto riservato per quello che riguarda la sua vita privata, è difficile poter rilasciare notizie aggiornate.