Dove vive Tina Cipollari? La sua dimora è davvero bellissima: dove si trova

Voi lo sapete dove vive Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne? Casa sua è bella tanto quanto lei, è una dimora da sogno che tutti le invidiano.

Tina Cipollari la conoscono tutti, anche chi non ha mai visto Uomini e Donne sa perfettamente chi è. Il suo temperamento spumeggiante e la sua aria da Diva che sfoggia regolarmente durante le puntate sono il suo biglietto da visita.

Spesso l’opinionista viene criticata per il suo atteggiamento schietto che diverte qualcuno e fa arrabbiare qualcun’altro, ma alla fine lo sappiamo tutti, anche Maria De Filippi, Tina è così, o la ami o la odi e Gemma Galgani ne sa sicuramente qualcosa.

Se della sua carriera lavorativa sappiamo tutto quello che c’è da sapere, della sua vita privata sappiamo solo quello che ha condiviso la donna nel corso degli anni, essendo lei molto riservata. Per esempio, lo sapete dove vive l’ex tronista?

La steccata di Maria De Filippi a Tina Cipollari

Il lavoro di Tina Cipollari è sotto gli occhi di tutti, ogni giorno da diversi anni ormai, fin da quando è diventata opinionista di Uomini e Donne, dove tra l’altro è stata tronista in passato. Ed è stato proprio sul set di Maria De Filippi, che ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito e padre dei suoi tre figli, Kikò Nalli. Nonostante il divorzio arrivato nel 2018, i due per amore dei figli, hanno mantenuto comunque un rapporto civile.

Ed è proprio il nome di Nalli che dopo tanti anni è emerso di nuovo al dating Mediaset. Durante un botta e risposta tra Tina e la dama Sabrina, la quale l’accusa di aver scelto Diego e non Maurizio per la sua differenza di età, la De Filippi ricorda alla Cipollari che anche il suo ex marito era più giovane di lei, ipotizzando che tra di loro ci fossero 10 anni di differenza. Alla fine si è convenuto che tra i due ex coniugi ci fossero soltanto 5 anni di differenza, punzecchiati anche da Gianni Sperti, il quale aveva chiosato: “Guarda che andiamo su Google e lo scopriamo”.

La casa della nota opinionista

I fan sono ormai abituati ai botta e risposta tra Tina Cipollari, Maria De Filippi e gli altri membri del programma e molti dei quali sono ironici come sempre. Per quanto riguarda invece la sua vita privata non sappiamo molto se non che la casa dove vive è la medesima di quando ha avuto i suoi bambini, ormai tutti giovani adulti. L’opinionista ha scelto una villa bellissima circondata dal verde, fuori città per potersi rilassare alla fine della giornata lavorativa.

La casa è molto bella da quello che si è potuto vedere da alcuni scatti che ha postato sui social, presenta una grande cucina e un altrettanto imponente giardino, il punto forte della casa, dove Tina ama invitare gli amici. Gli interni sono ben arredati e di genere rustico, sicuramente differenti dal personaggio vamp che interpreta da Maria, super estrosa e piena di paillettes.