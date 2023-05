“Ti sei dimenticato di tuo figlio”, Stefano De Martino massacrato: il web ha notato un comportamento ‘strano’

Stefano De Martino è al centro dell’attenzione per aver pubblicato un post su Instagram. Il commento di un utente social non è passato inosservato.

Stefano De Martino è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Il suo trampolino di lancio è stato Amici di Maria De Filippi. Si è proposto come ballerino ed è riuscito a convincere perfino Alessandra Celentano. Nell’edizione successiva ha conosciuto Belen Rodriguez mentre era ancora fidanzato con Emma Marrone. Di lì a poco sono diventati marito e moglie sorprendendo tutti.

Dal loro amore è nato il piccolo Santiago che ha visto per ben due volte il padre e la madre lasciarsi. Se lui si è dedicato esclusivamente al lavoro e al figlio lei ha dato una possibilità ad Andrea Iannone e in un secondo momento ad Antonino Spinalbese. Con quest’ultimo ha avuto la possibilità di accogliere nella sua vita Luna Marì che stravede per Stefano.

In realtà in un’intervista Belen ha confessato che non si sono mai separati e il merito è stato del giudice che ha invitato entrambi a riflettere prima di firmare le carte. In effetti il rinvio si è rivelato ottimo poiché sono tornati per la terza volta insieme. Stavolta, però, pare che abbiano finalmente raggiunto un equilibrio.

Entrambi bellissimi e impegnati con la propria professione, sono anche attivi sui social per la gioia dei fan. Purtroppo la popolarità ha sia un lato positivo che negativo. Stefano di recente ha ricevuto una critica in seguito alla pubblicazione di un post su Instagram. E’ stato menzionato il figlio da un utente social.

“C’è un figlio che ti aspetta”

Stefano a breve affiancherà Andrea Delogu, una sua grande amica oltre che collega, condurrà un programma televisivo dal sapore puramente estivo. Si tratta della Tim Summer Hits che andrà in onda su Rai 2 da giovedì 30 giugno in prima serata per sei puntate.

Quando può il conduttore stacca la spina e torna a Napoli, la sua amata città dove ci sono tutti i suoi affetti. Ha scattato una serie di foto realizzando un post che ha subito ottenuto tanti like. Qualcuno, però, non esita a puntargli il dito contro ricordandogli di avere un figlio che lo aspetta a casa. Per fortuna sa che può contare su coloro che lo seguono fin dai suoi primi esordi.

Un pettegolezzo infondato

Stefano è stato al centro dell’attenzione per via della sua amicizia con Andrea Delogu. In realtà sono molto affiatati non solo davanti alle telecamere, ma anche nella vita privata.

Tutto sommato Belen può stare tranquilla perché non c’è nulla da temere. Si sono avvicinati nel momento post separazione di lei. Non ha nascosto di aver sofferto molto, ma ha potuto fare affidamento sul sostegno dell’ex ballerino di Amici.