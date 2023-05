Cricca, tristissima notizia dopo Amici: “A malincuore devo dirvi che…” | Purtroppo non ha avuto scampo

I fan del cantante Cricca sono preoccupati per l’annuncio che ha fatto qualche ora fa sui social. Purtroppo il discorso riguarda anche sia i compagni d’avventura che alcuni membri dello staff di Amici. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Giovanni Cricca, nonostante abbia 18 anni, è già un affermato cantante e cantautore. All’età di 8 anni ha iniziato a coltivare la passione per la musica e ora sta raccogliendo innumerevoli consensi. Ha ottenuto un grande successo grazie alla partecipazione all’attuale edizione di Amici. Tutti sono concordi nel dire che sia un allievo modello, dato che si impegna nella sala prove, non si lamenta e non risponde con tono sgarbato alle critiche.

In seguito a una sfida persa è stato costretto ad andarsene. Poi a causa del Capodanno Gate le cose sono cambiate nella scuola al punto tale che Lorella Cuccarini ha chiesto il suo rientro. Ha avuto questa possibilità, ma solo attraverso un’altra sfida e così ha riottenuto il banco tanto sudato.

In questi giorni si sta esibendo coinvolgendo una vasta platea di fan. Anche se Rudy Zerbi e Arisa non vedono in lui un grande talento, ma sa che può contare sulla maestra che ha combattuto fin dall’inizio per lui. Per quanto riguarda il lato sentimentale, pare che abbia un debole per la compagna d’avventura Isobel. Le ha dedicato una canzone di Bruno Mars, ma non ha reagito come lui avrebbe voluto.

Adesso, invece, è al centro dell’attenzione non solo per essere stato eliminato, ma anche per aver fatto una confessione del tutto inaspettata. Ha annullato gli impegni dell’agenda per colpa di un imprevisto spiacevole.

“Come gestire questo imprevisto?”

“Ciao a tutti, a malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene. Quindi è meglio che mi riposi così mi riprendo in velocità. Vi ringrazio perché so che eravate in tanti, ma recupereremo sicuramente l’incontro, con calma, appena mi riprendo. Così riorganizziamo tutto”. Non è chiaro se sia per colpa del Covid, ma non è da scartare l’ipotesi.

Il motivo? In questi giorni il virus sta dando del filo da torcere agli allievi. Su Twitter la giornalista Mirella Dosi ha dato quest’informazione: “I numeri salgono, al momento quattro ragazzi e dieci tecnici”. Simona Bastiani ha aggiunto: “Secondo questa mia amica la situazione Covid ad Amici 22 è questa. Ovviamente e ce lo potevamo aspettare“.

Semifinale posticipata?

La semifinale è stata annullata per via dei contagi. Maddalena e Mattia sono risultati positivi e a seguire dieci persone dello staff tecnico. Non è stato possibile arrestare il contagio, dunque ora si sta correndo ai ripari.

Giovedì 4 maggio non sarà possibile entrare nello studio per registrare la semifinale. Ma nelle ultime ore è circolata la voce che la registrazione avverrà venerdì 5 maggio e perciò potremmo gustarci la prossima puntata del Serale sabato sera.