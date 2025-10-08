Bonifici istantanei e “verifica del beneficiario”: dal 9 ottobre scattano le nuove regole UE

Da mercoledì 9 ottobre entrano a regime le nuove norme europee sui bonifici istantanei in euro e sul controllo del nome del beneficiario. Obiettivo: pagamenti più veloci, più sicuri e con costi trasparenti per privati e imprese.

Cosa cambia per i bonifici istantanei: tempi, costi e limiti operativi

I bonifici istantanei diventano lo standard di fatto per i pagamenti urgenti in area euro. Le banche e i prestatori di servizi di pagamento devono garantire che l’invio e la ricezione avvengano in pochi secondi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza finestre di chiusura notturne, festive o nel weekend. Un passaggio chiave è l’allineamento dei costi: la tariffa per l’istantaneo non può superare quella del bonifico ordinario (stesso canale, stessa banca). In concreto, se paghi 0€ o 1€ per l’ordinario via app, l’istantaneo non potrà costare di più: cade il “sovrapprezzo” che spesso disincentivava l’uso.

Le novità toccano anche la disponibilità dei fondi: il destinatario vede l’accredito in tempo reale, così da poter consegnare merce, sbloccare servizi o chiudere un atto (ad esempio un rogito con saldo finale) senza attendere cut-off giornalieri. Dal lato sicurezza, gli intermediari sono tenuti a rafforzare i sistemi anti-frode e di monitoraggio in tempo reale, con controlli automatici su IBAN “a rischio” e pattern anomali. Per i clienti business, la possibilità di regolare in pochi secondi pagamenti a fornitori e professionisti migliora il capitale circolante e riduce l’uso di strumenti meno efficienti come assegni o contanti.

Resta la libertà d’uso: puoi continuare a disporre bonifici ordinari quando non hai urgenza. Ma per i pagamenti time critical (anticipo cauzione, saldo last minute, scadenze entro la giornata) l’istantaneo diventa la scelta naturale, perché elimina le incertezze su cut-off e giornate non operanti. Le banche devono inoltre assicurare la piena operatività anche su importi “medi”: eventuali plafond più bassi per l’istantaneo rispetto all’ordinario vanno resi chiari e, in prospettiva, adeguati a un uso quotidiano (stipendi, fatture ricorrenti, saldi e-commerce).

“Verifica del beneficiario”: come funziona il controllo del nome e cosa vedere a schermo

La seconda novità è la verifica del beneficiario (name check) prima di inviare il bonifico. Quando inserisci l’IBAN, l’app o l’home banking confronteranno il nome del destinatario indicato da te con quello associato al conto. Se la corrispondenza è piena, procedi senza azioni aggiuntive. Se è parziale (es. inversione nome/cognome, sigle, denominazioni lunghe), comparirà un avviso con suggerimenti di correzione. Se è errata o molto distante, riceverai un warning esplicito che ti invita a non proseguire: potresti essere davanti a un IBAN sbagliato o a un tentativo di truffa.

Questo controllo riduce il rischio di inviare denaro a conto sbagliato per refusi o per truffe del tipo “cambia-IBAN” (ad es. un finto fornitore che invia via mail una nuova coordinate). Attenzione però: il name check non sostituisce il tuo buon senso. In caso di mismatch, verifica sempre il dato alla fonte (fornitore, professionista, PA) usando un canale diverso dall’email ricevuta. Per le aziende, è buona pratica aggiornare le anagrafiche fornitori e bloccare i pagamenti se la verifica non torna.

Dal punto di vista privacy, il sistema non rivela il nome completo del titolare se non c’è corrispondenza, ma mostra indicazioni minime o un esito di similarità, sufficienti a capire se stai pagando il soggetto giusto. Le banche sono obbligate a implementare questa funzione sia per bonifici istantanei sia, progressivamente, per quelli ordinari, così da uniformare l’esperienza utente e la soglia di sicurezza.

Come prepararti da subito:

– Aggiorna la rubrica dei beneficiari nella tua app, usando l’intestazione corretta (ragione sociale completa per aziende, nome e cognome per privati).

– In caso di pagamento a nuovo fornitore, effettua un primo invio di importo minimo e attendi la conferma di accredito prima di saldare il totale.

– Diffida di email che comunicano “nuovi IBAN” per urgenze: chiama il numero ufficiale del fornitore.

– Se il sistema segnala mismatch, non forzare: verifica e ripeti la disposizione.

Per i professionisti e le imprese, l’adeguamento conviene: riduce gli insoluti tecnici, velocizza gli incassi e rende più sicure le procedure contabili. Inserire l’IBAN corretto in fattura (con intestazione esatta) e nei QR di pagamento aiuta il cliente a superare la verifica senza intoppi e diminuisce le richieste di assistenza.

Le nuove regole UE portano due vantaggi concreti: bonifici istantanei più accessibili (stessi costi degli ordinari, h24/7) e una verifica del beneficiario che limita errori e frodi. Con pochi accorgimenti operativi—anagrafiche aggiornate, controlli incrociati sui nuovi IBAN, uso consapevole dei warning—privati e aziende ottengono pagamenti più rapidi, più sicuri e più prevedibili nella vita di tutti i giorni.