Marco Predolin, abbandono dell’ultimo minuto: cos’ha scoperto il medico dell’Isola e come sta oggi

È ufficiale, Marco Predolin abbandona l’Isola dei Famosi, ecco cosa ha scoperto il medico del reality. Il suo verdetto è definitivo e non tornerà sui suoi passi, ma cosa sarà successo di così grave per fargli prendere questa decisione?

Abbandono dell’ultimo minuto per Marco Predolin, è ufficiale non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. A decretarne l’uscita è stato il medico di Honduras, il quale ha scoperto un dettaglio che ha reso non più idoneo alla partecipazione del reality da parte del conduttore televisivo e radiofonico.

Diciamo che questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, non è partita proprio benissimo, a prescindere dalle incomprensioni che si sono create tra la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Enrico Papi, anche tra i naufraghi le cose non sono proprio fluide. Tralasciando per un momento i vari litigi e le varie domande un pò “hot”, si è registrato il primo infortunio e il primo abbandono dopo pochissime puntate.

La modella è fuori dall’Isola

Alvin, qualche giorno fa, ha annunciato durante la diretta della terza puntata dell’Isola dei Famosi, che per una naufraga il viaggio purtroppo era già terminato. Stiamo parlando di Claudia Motta, la quale per via di un infortunio, ha dovuto abbandonare immediatamente il reality.

In poche parole, la Motta è scivolata da uno scoglio durante un’escursione e si è ferita il braccio. I medici che l’hanno visitata hanno confermato che la modella non potrà continuare la sua permanenza sull’Isola e quindi la povera Claudia è dovuta tornare a casa. Come riferito dall’inviato alla Blasi, la Motta sta già molto meglio: “…è serena ed è tutto ok, solo che il parere dei medici è quello di non farla rientrare in gioco. Ufficialmente non è più una concorrente dell’Isola dei Famosi”.

L’addio di Marco Predolin

Un altro abbandono dell’ultimo minuto, stiamo parlando di Marco Predolin, il quale dopo aver avvertito un malore durante il suo “esilio” all’Isola di Sant’Elena, non ha fatto più ritorno ad Honduras. Se inizialmente il naufrago aveva preso bene la notizia di questo suo isolamento, in seguito aveva iniziato a dare “di matto”, arrabbiandosi con la redazione per avergli mandato un diario per tenere a bada i suoi pensieri anziché del cibo.

Probabilmente per il noto conduttore televisivo e radiofonico, quello sforzo eccessivo era troppo da far sopportare al suo corpo non più giovanissimo, al quale è costato un malore che ha preoccupato immediatamente i medici dell’Isola. Per questo motivo, dopo quei controlli parsimoniosi, il personale sanitario ha dichiarato Marco Predolin non è più idoneo al reality.

Ecco cosa ha dichiarato in merito Ilary Blasi, durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi: “Marco Predolin ha dovuto abbandonare l’Isola per motivi di salute”.