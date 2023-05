Michelle Hunziker, in topless e col pancione di 6 mesi: praticamente neanche si vede ma c’è

Michelle Hunziker, la meravigliosa e amatissima conduttrice svizzera, fa nuovamente parlare di sé. Spunta dal passato la sua foto con il pancione a 6 mesi.

Non c’è davvero mai e poi mai pace per la meravigliosa Michelle. Difatti lei non è soltanto un’artista molti stimata dal grande pubblico italiano di ogni età, nonché una delle punte di diamante delle Reti Mediaset, ma anche un personaggio mediatico molto chiacchierato. E lo è indubbiamente per la sua vita privata, che tale non riesce mai a restare.

Certo, lei, come si suol dire, ci avrà fatto il callo. Dal momento che è entrata nel turbinio del Gossip più sfrenato fin da giovanissima. Allora si era perdutamente innamorata di Eros Ramazzotti, con il quale si è sposata con una cerimonia da Mille E Una Notte e ha messo al mondo la splendida Aurora. La ragazza, da qualche settimana, ha reso per la prima volta nonni i suoi affascinanti e celebri genitori, che non sono più una coppia da tantissimo tempo. Nonostante ciò si vogliono ancora tantissimo bene e sono rimasti in ottimi rapporti.

Dopo la conclusione del suo matrimonio con lo stimatissimo cantautore romano, Michelle ha avuto altre storie e svariati flirt. Successivamente ha trovato l’amore vero, quello con la A maiuscola nelle fattezze del più giovane Tomaso Trussardi, che poi ha sposato e con il quale ha messo al mondo Sole e Celeste, che oggi sono tanto piccine. Dopo 10 anni, l’idillio è finito e l’annuncio della conclusione del loro matrimonio ha sconvolto i cuori dei loro fan.

Michelle oggi single per scelta

Lei ha poi vissuto un’estate di fuoco con il bellissimo e sensuale medico Giovanni Angelini, ma poi a settembre, una volta tornata a Milano, è finito tutto quanto. Ora la Hunziker si professa single, nonché incentrata su sé stessa, sul suo lavoro, sulle figlie e sul nipotino Cesare. Attualmente è nuovamente impegnata al timone di Striscia La Notizia accanto al collega e grande amico Gerry Scotti.

Inoltre è più attiva che mai sui Social, dove ama tenere compagnia, quando chiaramente gli incessanti impegni, sia lavorativi che personali, lo consentono, ai suoi fan , che la trovano sempre bella e radiosa. Tuttavia ora a far parlare di lei è uno scatto, non recente ma decisamente amarcord. Lei appare giovanissima al sesto mese di gravidanza, con un pancino quasi inesistente.

La foto amarcord di Michelle

La foto in questione, che ha molto intenerito e che è divenuta in men che non si dica virale, appartiene all’album di famiglia. È stata condivisa da Aurora, la figlia primogenita di Eros e Michelle. La ragazza ha poi messo a confronto suddetta fotografia con una sua, ben più recente, quando era ancora in attesa al settimo mese del suo Cesare.

Aury, che è una giovane donna ironica e autoironica, ci ha scherzato sopra scrivendo: “Trova le differenze“. Il collage, che ha molto divertito il vasto popolo del Web, ha anche mandato letteralmente in orbita i fan più affezionati di Michelle, visto che in esso la donna, allora poco più che una ragazzina, era in topless e con indosso uno striminzito slip del costume, durante un momento di mero relax al mare.