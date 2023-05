Paola Di Benedetto, cacciata dopo la furiosa lite: purtroppo per lei è finita malissimo

Paola Di Benedetto, terribile doccia fredda per lei e per i suoi numerosissimi estimatori. Si parla di cacciata.

Brutte notizie per l’ex vincitrice del GF Vip e oggi affermata conduttrice sia radiofonica che televisiva. I suoi fan hanno il cuore spezzato in mille pezzi. La notizia non riguarda tuttavia la vita privata della donna, bensì quella prettamente professionale e lavorativa. Di recente Paola è stata molto chiacchierata ed è rimbalzata nuovamente agli onori della Cronaca Rosa, per via del suo presunto flirt con la star di Amici Luigi Strangis.

Lei ha smentito ogni cosa, sostenendo che sono solo grandissimi amici. Attiva più che mai sui Social, dove lascia letteralmente senza fiato i suoi numerosi estimatori con scatti che mettono in chiara luce non solo la sua eccellente bellezza, ma anche la sua eccellente fisicità, ha dato di recente loro un tristissimo annuncio.

Tramite una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram la Di Benedetto ha parlato di una sua importante decisione da poco presa, che ha lasciato tuttavia il classico amaro in bocca ai più. Costoro tra l’altro ora continuano a chiedersi sul Web che cosa attenderà sul fronte professionale la loro beniamina, ora che ha deciso di chiudere un’importante esperienza professionale.

La versione di Paola

“Ringrazio dal profondo del mio cuore RTL 102.5 per questo viaggio insieme. Sono stati anni intensi e la Radio è diventata la mia migliore amica“, ha così iniziato il suo accorato discorso la splendida Paola. Poco dopo ha aggiunto il motivo che l’avrebbe spinta a fare tale scelta: “Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti”.

Sul finale ha poi rivolto un sentito ringraziamento, in primis agli ascoltatori che ogni giorno l’hanno scelta. Tuttavia, secondo l’accorta influencer e blogger Deianira Marzano la Di Benedetto non l’avrebbe raccontata giusta. Se infatti è vero che abbia concluso la sua avventura a RTL 102.5, il motivo del suo addio non sarebbe da legarsi a quello da lei espresso, bensì a un altro di tutt’altro genere.

Parla la Marzano

La Marzano ha così sbottato in una sua storia Social: “Paola Di Benedetto. Ma ditela ogni tanto una verità! Ma quali progetti e progetti. Hai litigato con Suraci di RTL perché ti aveva spostato l’orario e te ne sei andata”. Successivamente Deianira ha pure ricondiviso la risposta di una follower, che ha risposto alla Storia precedente dicendo: “Con quale coraggio ci litiga! L’unico che la ha dato una possibilità lavorativo dopo il GF.”

Tuttavia, è doveroso sottolinearlo, per dovere assoluto di cronaca, che si tratta solo di mere indiscrezioni e che la diretta interessata ha ribadito sempre che il motivo per cui ha lasciato la Radio è strettamente connesso col suo desiderio di dedicarsi ad altro. A questo punto i suoi fan non vedono l’ora di venire a conoscenza dei suoi nuovi progetti professionali, magari anche legati alla TV.