Vladimir Luxuria punge Francesco Totti: la battuta è brutale sebbene molto veritiera | Ilary in un brodo di giuggiole

L’acuta Vladimir Luxuria e la sua battuta sull’ex Capitano della Roma. La frecciatina non è di certo passata inosservata.

Da diverse settimane ormai, per l’immensa gioia dei telespettatori, è tornata a farci sognare, divertire e persino indignare, la nuova e assai attesa edizione dell’Isola De Famosi. Com’è diventata ormai una piacevole consuetudine, il reality va in onda dopo la conclusione del GF Vip. Dunque il carismatico Alfonso Signorini cede lo scettro a livello di conduzione a Ilary Blasi.

La conduttrice romana, tra le più stimate dagli italiani, è apparsa fin dalla prima puntata in ottima forma e con un nuovo look a livello di chiome, che ora ama portare in versione più rock. Confermatissimo in veste di inviato in Honduras l’amico e collega Alvin, mentre in studio ad affiancarla come opinionisti troviamo Enrico Papi al posto di Nicola Savino e la storica Vladimir Luxuria.

Quest’ultima ha in questi giorni narrato di un nuovo e triste episodio che l’ha vista protagonista. Si tratta dell’ennesimo tentativo di scasso che ha subito il suo ufficio a Roma. Difatti, come ha lei stessa appreso da una telefonata, hanno cercato di rovinare la saracinesca. Al di là di ciò lei non ha affatto perso la sua proverbiale determinazione e il suo innato coraggio, anche grazie all’affetto e la stima di molte sue colleghe e dei suoi numerosissimi estimatori.

La lingua tagliente di Luxuria

Lei è davvero richiestissima in qualità non solo di ospite, ma anche di opinionista per l’appunto in svariati salotti TV che ormai pullulano ovunque. Per l’Isola poi risulta particolarmente perfetta, dato che il reality lo conosce bene avendovi in passato partecipato e avendolo anche vinto.

Schietta e sincera come non mai, dice la sua sui naufraghi, che sono indubbiamente gli indiscussi e grandi protagonisti dell’Isola. Si è detta tuttavia molto dispiaciuta per il fatto che una di loro, la splendida Nathaly Caldonazzo, prenda male i suoi commenti, essendo fin troppo suscettibile.

Una frecciatina non troppo velata

Lo ha rivelato durante una sua ospitata a Casa Chi. Ed è sempre in tale frangente che ha lanciato una frecciatina, tra l’altro non molto velata, all’ex marito della Blasi. Nel parlare e nello scherzare della sussurrata sostituzione di Enrico Papi come opinionista da parte di Bastian Muller, attuale compagno della conduttrice romana, lei ha risposto: “No, quello è stato Totti che è stato sostituito da Bastian“.

Chiaramente la sua battuta non è passata inosservata. Se lei si è permessa di farla è anche perché la tessa Ilary ama scherzarci sopra. Tutto ciò ha fatto intendere ai fan e ai telespettatori dell0′Isola che la Blasi stia davvero alla grande e che il suo nuovo stato d’animo è assolutamente più che palpabile, anche per i suoi amici e colleghi, come la meravigliosa Vladimir, che la conosce molto bene.