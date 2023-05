Questa dolce bimba di 7 anni oggi è la più sexy della televisione e della musica: la riconoscete?

Chi è questa dolce bambina che vedete in foto? Li aveva 7 anni, oggi invece è la più sexy della televisione, l’avete riconosciuta? Secondo noi se la guardate attentamente non vi sarà difficile capire di chi stiamo parlando.

Questa dolce e bellissima bambina di 7 anni che vedete in fotografia, oggi è la più sexy della televisione. L’avete riconosciuta? Eppure è impossibile dimenticare quello sguardo che da adulta ha fatto innamorare tante persone, per non parlare della sua voce.

Chissà cosa ne penserà questa bambina misteriosa della sua versione da adulta, sarà riuscita a realizzare tutti i sogni che aveva in mente a quell’età? Molto probabilmente alcuni desideri che si esprimono da bambini, sono impossibili da realizzare in età adulta, quello che è certo è che il suo talento è emerso fin dagli esordi, quindi quasi sicuramente almeno uno dei suoi sogni questo personaggio è riuscito a realizzarlo.

La sua vita ha subito molti alti e bassi

Questa bambina misteriosa, come dicevamo, oggi è una delle più sexy della televisione, ma questo personaggio non è solo questo, oltre alla bellezza ha anche altri talenti, tra cui la sua splendida voce che le ha regalato e le regala tutt’ora diverse soddisfazioni. È proprio nel campo della musica che questa splendida futura donna incontrerà l’amore della sua vita, nonché padre di suo figlio.

Nonostante il successo per questo personaggio sia avvenuto in concomitanza con il suo fidanzamento, se da una parte ha ricevuto molta visibilità, dall’altra l’ha persa forse dalle uniche due persone che avrebbe voluto avere sempre vicine, cioè i suoi genitori, ai quali quella storia proprio non andava giù. Fortunatamente per lei, in seguito riuscì a farci pace, potendosi godere la mamma ancora per un po’ prima della sua prematura scomparsa.

Questo e altri eventi dolorosi per lei, incluso il divorzio, la celebrità è riuscita a superarli grazie ai suoi incontri quotidiani con il suo psicoterapeuta: “…Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa, avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa. È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare…”.

Chi è la famosa bambina misteriosa?

Questa volta siamo stati un po’ più cattivelli, in quanto vi abbiamo dato indizi non troppo specifici. Allora, avete capito chi è la dolce bambina di 7 anni della foto, oggi diventata la più sexy della televisione? Esatto, è proprio lei! Stiamo parlando di Anna Tatangelo, la nota cantante e conduttrice televisiva di 36 anni, famosa per aver duettato non solo nella vita lavorativa ma anche in quella privata, con il cantante Gigi D’Alessio.

Nonostante Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si frequentino civilmente per amore del loro figlio durante le occasioni speciali, i due hanno intrapreso una nuova vita con i rispettivi baby compagni. Gigi è legato sentimentalmente a Denise Esposito di ventisei anni più giovane dalla quale ha avuto un figlio e la Tatangelo attualmente sta vivendo il suo sogno d’amore con il modello, Matteo Narducci di dieci anni più giovane.