Alessia Cammarota, il furto è gravissimo: “Lo denuncio” | Gliel’hanno fatta sotto gli occhi

Alessia Cammarota, la bellissima ex star di Uomini e Donne parla di denuncia e di furto. I suoi fan sono letteralmente sconvolti.

Ne è passato di tempo da quando si è fatta conoscere ad ampio raggio presso il grande pubblico televisivo, la splendida e bellissima Alessia Cammarota. Scese le scale di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, per cercare di arrivare al cuore dell’allora tronista Francesco Monte. Un’impresa che, come gli affezionati fan del noto dating show di Canale 5 poterono constatare, non le riuscì.

L’anno successivo ci ritentò, ma stavolta col tronista siciliano Aldo Palmieri. Alla fine la meravigliosa napoletana, classe 1992, riuscì a farlo innamorare perdutamente di lei. La loro liason, sebbene non sia mai stata tutta rose e fiori, ha fatto sognare i più e ancora oggi fa lo stesso effetto, anche perché i due sono sempre più innamorati e uniti che mai.

Una volta usciti dal programma Alessia e Aldo hanno iniziato a convivere e, solo un anno dopo, più precisamente nel 2014, sono convolati a giuste nozze. Poco dopo è venuto al mondo Niccolò, il loro primogenito. In quel periodo però per i due è giunto un momento di crisi molto forte, nato per via di un tradimento da parte dell’uomo.

La vita di Alessia dopo i dating show

Alla fine la moglie lo ha perdonato e sono ritornati insieme. Poco dopo sono nuovamente diventati genitori, con l’arrivo di Leonardo. Successivamente per la Cammarota c’è stato un terribile dramma, che l’ha sconvolta e le ha dilaniato il cuore in mille pezzi. Stiamo parlando di un aborto spontaneo.

Di recente lei e il marito hanno annunciato di essere in attesa di una nuova creatura, che sarà un nuovo bel maschietto. Tuttavia, dopo l’arrivo della lietissima novella, che ha scaldato e non poco i cuori pulsanti dei loro numerosissimi estimatori, ecco che è arrivata per loro una terribile doccia fredda. In una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, l’ex corteggiatrice ha parlato di furto e denuncia. Il racconto dei fatti.

La verità sul furto

In realtà non si tratta di nulla di preoccupante, anche se inizialmente il tono di Alessia farebbe pensare che lo sia. Con i capelli legati e con in dosso un paio di occhiali da sole dalla montatura grande e chic, ha incantato i suoi followers. Nel video in oggetto ha raccontato che non è la prima volta che le vengono rubate le chiavi della sua automobile e che lei poi diventi matta a cercarle.

Fortunatamente poi riesce a ritrovarle sempre, ma resta comunque invariato il fatto che tutto ciò la irrita tantissimo. Il colpevole? A quanto pare è il suo affascinante marito. Stanca di tutto ciò, alla fine la Cammarota ha sbottato dicendo: “Lo denuncio“, riferendosi chiaramente ad Aldo in tono ironico e assolutamente canzonatorio.