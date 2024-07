Segni dei ladri sulle porte: cosa succede se li trovi e cosa significano

Fate attenzione se trovate dei segni strani sulle vostre porte, in quanto vuol dire che i ladri stanno lasciando dei chiari segnali per comunicare tra di loro. Ecco cosa vuol dire se li trovi e soprattutto che cosa significano.

Nella vita bisogna fare i conti con tante cose che si possono tenere sotto controllo e molte altre che sopraggiungono al di fuori della nostra volontà e purtroppo per queste non ci possiamo fare nulla. Per farvi un esempio quando si acquista una casa, ci sono tante azioni che possiamo decidere noi.

Per esempio la via, il tipo di abitazione, il numero di rate del mutuo, l’arredamento e così via. Quello che purtroppo sfugge al nostro controllo invece sono gli imprevisti quali incendio, rottura di un tubo e tra le tante l’arrivo dei ladri.

A costoro non importa nulla dei sacrifici che una persona ha fatto per potersi permettere quell’abitazione, loro entrano svaligiano, distruggono e se ne vanno. Questi soggetti prima di fare un colpo tengono d’occhio la vittima per studiarne i movimenti, per questo potreste trovarvi sulla porta di casa dei precisi segni che hanno un determinato significato.

Come rendere la vita difficile ai ladri

I ladri purtroppo quando “puntato” una casa o una persona da derubare è difficile scoraggiarli da questa missione in quanto troveranno il modo di entrare se avranno le possibilità di portare a termine il proprio piano. Per questo come succede ogni anno di questi periodi, le forze dell’ordine rilasciano dei preziosi consigli da attuare nei periodi di vacanze.

Per esempio, fate in modo che i vostri familiari ritirino la posta per voi, in modo da far capire che c’è qualcuno in casa, così come è opportuno mettere sempre al posto giusto lo zerbino dopo che vengono effettuate le pulizie per le scale. Non rivelate sui social che siete via, le foto delle vostre vacanze postatele quando siete ritornati a casa, lasciate stesi dei vestiti ai fili del balcone e altri suggerimenti che potrebbero salvarvi dai topi di appartamento.

I segni dei ladri sulle porte

I ladri, molto spesso lasciano dei segni particolari sulle porte o sul citofono, per comunicare tra di loro e lasciare dei promemoria per se stessi, qualora avessero preso di mira una particolare abitazione. Sono molteplici i segni che potreste trovare, da un triangolo per esempio che sta a significare che all’interno della casa vive una donna sola o un cerchio per indicare che non è opportuno insistere, così come una X che significa proposta per rubare.

Sul sito cancelliegrate.it, hanno redatto un articolo molto interessante dove specificano tutti i vari segni con il loro rispettivo significato, in questo modo non vi coglieranno impreparati. Proteggete le vostre case più che potete in questo periodo e se potete munitevi di antifurto.