Bancomat: scappa dalle truffe con il trucco della tastiera | Ecco cosa devi fare

Attenzione al trucco della tastiera presso i bancomat della tua città, in questa maniera ti portano via un sacco di soldi. Ecco cosa devi fare per proteggerti, non ci crederesti mai.

L’introduzione del bancomat è sicuramente stata un’evoluzione nel mondo bancario, in quanto il cittadino non deve più fare ore e ore di fila per prelevare i soldi della cassa con l’operatore del proprio istituto di credito.

Gli basterà recarsi in un bancomat qualunque e prelevare la cifra desiderata o pagare addirittura mediante l’utilizzo del pos i vari beni di acquisto. Ormai praticamente tutte le attività dispongono di un servizio per poter pagare con la carta.

Eppure non tutti sanno che ogni volta che un cittadino va a ritirare dal bancomat corre un grave rischio, in quanto i truffatori sono sempre in agguato. Ecco in che cosa consiste la truffa della tastiera, per tutelarti devi fare questa procedura.

La truffa del bancomat

I truffatori sono sempre più scaltri ormai e inoltre dispongono di strumenti “da lavoro” sempre più sofisticati per rubare i soldi alla povera gente, la cui colpa è stata semplicemente quella di andare a prelevare ad uno dei tanti sportelli.

Le truffe ormai sono molteplici, per questo è sempre consigliato non prelevare di fretta ma verificare sempre la situazione con calma, osservando le persone che vi circondano, scrutando la colonnina del prelievo e così via. Meglio una precauzione in più che una in meno.

Il trucco della tastiera: come difendersi

Tra le varie truffe che circolano in questi ultimi anni in merito al prelievo al bancomat c’è sicuramente quello che viene chiamato come “trucco della tastiera“. In pratica i malviventi inseriscono una fessura finta, dove l’ignaro cittadino inserirà il bancomat, una volta digitato il codice dalla tastiera è finita, in quanto i ladri avranno clonato la vostra carta e con il codice preleveranno il più possibile prima che voi abbiate il tempo di bloccare la carta.

Per difendersi la prima cosa da fare è sempre quella di verificare che la fessura sia la consona del bancomat e soprattutto verificare che non ci siano segni di manomissione. Qualora aveste anche solo un sospetto non proseguite con l’operazione, recatevi all’interno della vostra banca e comunicate il vostro dubbio al personale. Gli istituti di credito stanno cercando in tutti i modi di combattere queste truffe mediante l’installazione di telecamere che monitorizzino i loro bancomat e tutta la situazione in generale.