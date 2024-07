Abbassa la bolletta, luce e gas: come si è conlcusa l’asta di Altro Consumo

Come si è conclusa l’asta di Altro Consumo in merito all’evento, Abbassa la Bolletta, luce e gas? Vi sveliamo i 4 provider vincitori che sono risultati i più convenienti sul mercato.

Gli italiani hanno subito un momento di shock da qualche mese a questa parte, in quanto l’addio al mercato tutelato da parte dei gestori storici in favore del mercato libero. Purtroppo si sa, per quanto si possa essere abituati a qualcosa, bisogna avere la mente aperta.

Anche perché tutto può cambiare da un momento all’altra e bisogna essere pronti. Le comunicazioni sono state date in merito, ogni gestore ha comunicato, se richiesto dal cliente, i suoi pacchetti in merito a luce e gas.

Qualora foste ancora confusi, Altro Consumo ha da poco concluso l’asta per l’evento, Abbassa la Bolletta. Ecco com’è finita e soprattutto chi ha vinto in merito alla convenienza proposta.

Sveliamo che cos’è Abbassa la Bolletta

Abbassa la Bolletta è l’evento organizzato da Altro Consumo, nel quale hanno selezionato a ribasso i 4 provider di luce e gas più convenienti attualmente sul mercato. Questa iniziativa prevede diversi vantaggi, come per esempio la sicurezza del risparmio annuale in quanto le cifre sono tra le più vantaggiose del momento, Inoltre potrete gestire tutto via web e infine potrete attivare i pacchetti che più si adattano alle vostre esigenze.

Abbassa la Bolletta è anche sostenibile al 100% e vi darà la possibilità di fare dei preventivi gratuiti in base ai vostri consumi, in modo che la vostra scelta sia il più mirata possibile.

Come si è conclusa l’asta di Altro Consumo

L’asta di Altro Consumo in merito alle tariffe migliori di luce e gas a corredo dell’iniziativa Abbassa la Bolletta, si è da poco conclusa. Secondo il loro risultato, i 4 provider che sono risultati i più conveniente del mercato in questo momento sono stati: Dolomiti Energia, Engie, Iren e Octopus.

In base ai dati pubblicati, per quanto riguarda l’energia elettrica Octopus ha un’offerta fissa e in un anno il suo consumo si aggira sui 745 euro, mentre Dolomiti Energia, con una tariffa variabile, vedrebbe una stima annuale dei costi di circa 705 euro. Per il gas invece troviamo Iren sia gas che luce, con un’offerta fissa con una spesa annua di circa 1.609 euro mentre Engie, con una promozione variabile, vedrebbe una stima annuale di circa 1.405 euro come consumi. Adesso che sapete tutto quello che dovete sapere, potete decidere in totale autonomia.