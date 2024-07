Cornetti Surgelati Eurospin: li ho messi nella friggitrice ad aria e li ho cotti perfettamente

I cornetti surgelati dell’Eurospin sono perfetti in friggitrice ad aria, cotti al punto giusto, faranno della vostra colazione un momento paradisiaco che vorrete ripetere tutte le mattine.

All’Eurospin come sempre da quando il noto punto vendita ha aperto le sue sedi sparse per l’Italia, si trova veramente di tutto e i clienti sono felici perché non devono rinunciare alla qualità, solo perché il prezzo è super conveniente.

Troverete di tutto sia a livello alimentare, dove potrete riempire il carrello a delle cifre veramente basse che vi porteranno a controllare lo scontrino due volte per quanto resterete increduli sia a livello misto. Che siano detersivi, prodotti per la casa, prodotti di bellezza, make-up e così via, resterete affascinati per la varietà di prodotti al loro interno.

Tra le tante chicche presenti nel noto discount, oggi vogliamo parlarvi dei loro cornetti surgelati, i quali vengono una delizia in friggitrice ad aria. Com’è possibile leggere nelle recensioni, sono molti i clienti che fanno colazione con questa marca.

Eurospin e i prodotti da friggitrice ad aria

In merito proprio alla friggitrice ad aria che molto spesso potrete trovarla in sconto direttamente all’Eurospin, volevamo suggerirvi diversi alimenti che potrete acquistare per cucinarli direttamente in questo utilissimo e velocissimo piccolo elettrodomestico.

Sfogliando il volantino attualmente in corso e valido fino al 14 luglio, volevamo suggerirvi le “patate paletta” a 1,29 euro, le “olive all’ascolana e mozzarelline imanate” a 1,89 euro, “il trio di pizze” a 1,89 euro e molto altro ancora. Se fate una rapida ricerca online troverete i minuti e il programma da utilizzare qualora nella vostra friggitrice non sia già presente.

I cornetti surgelati

Tramite una recensione pubblica rilasciata su Facebook, una cliente ha rivelato quanto siano buoni i cornetti surgelati dell’Eurospin della marca Dolciando. Oltre ad avere un prodotto super gustoso e comodo da mettere in friggitrice, potrete trovarlo ad un prezzo veramente conveniente, in quanto una confezione da 6, li pagherete circa 2,15 euro, come rivela.

Inoltre l’utente svela di rendere questi cornetti ancora più deliziosi, quando a colazione li riempie con la marmellata o la cioccolata spalmabile. Dopo questo suo consiglio, sono in molti che sotto al post social hanno confermato le sue parole o hanno rivelato che sarebbero andati a comprarli quanto prima. Se ci pensate bene, acquistare i cornetti surgelati è molto comodo, in quanto potrete degustarli ogni volta che volete e mangiarli caldi come quelli del bar accompagnati da un delizioso cappuccino fatto in casa, tutto nella comodità della vostra abitazione.