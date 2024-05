Re Carlo III abbandona i cavalli: è stato costretto | I medici non hanno dubbi

Re Carlo III ha dovuto dire addio ai cavalli, in quanto i medici sono stati chiari, dovrà stravolgere le sue abitudini, la sua salute deve essere tutelato il più possibile. Ecco cosa succederà in quella particolare occasione.

La vita di re Carlo III è stata completamente stravolta dopo quella terrificante diagnosi di tumore che l’ha investito qualche mese fa. Come se non bastasse, non soltanto lui sta cercando di tenere testa a questa malattia terribile ma anche Kate Middleton, la cui prolungata assenza sta facendo preoccupare sempre di più i suoi sudditi.

Se Carlo si è mostrato pubblicamente già in diverse occasioni ultimamente, della Middleton, dopo quel commovente video, nel quale spiegava il suo problema, non se né più saputo nulla. Ovviamente chiunque vorrebbe soltanto privacy in questi momenti, anche perché la posta in gioco è molto alta. Essendo lei un personaggio pubblico è normale che tutti vorrebbero saperne di più ma è anche giusto rispettare questo difficile momento.

Ed è proprio per via di quella diagnosi che anche Carlo ha dovuto stravolgere la sua vita, dovendo così dire addio ai cavalli. I medici sono stati chiari, non potrà farlo questa volta. Ecco a quale evento ci riferiamo.

Re Carlo III e l’addio ai cavalli

Da quello che possiamo leggere su iodonna.it, re Carlo III non avrebbe preso benissimo l’idea di stravolgere la sua vita, per via delle dure cure del cancro alle quali si sta sottoponendo con regolarità. Un pò come nel periodo del covid, i malati oncologici, devono seguire le medesime regole, avendo loro le difese immunitarie molto basse per via del cancro e della chemioterapia.

Il monarca però, starebbe facendo “impazzire” la moglie Camilla e i medici, i quali sono tutti preoccupati che possa infrangere le regole. L’abbiamo visto infatti, negli ultimi eventi pubblici dirigersi tra la folla, quando in realtà avrebbe dovuto mantenere la distanza, evitare di stringere le mani in giro e cercare di stare in luoghi non troppo affollati. Anche un raffreddore in questa fase della sua vita, potrebbe essere pericoloso. Ma si sa, re Carlo III è sempre stato più che ligio al dovere.

Il Trooping The Colour

Come avviene ogni anno, alla fine della primavera a Buckingham Palace si festeggia il consueto Trooping The Colour, dove vedevamo il monarca sfilare a cavallo con la sua bella divisa, insieme alla sorella e al resto degli ufficiali. Quest’anno però i medici sono stati chiari, questa cavalcata “non s’ha da fare“, per citare Alessandro Manzoni.

Per questo, il prossimo 15 giugno, Carlo sfilerà sulla sua carrozza personale, anche se da voci di corridoio, questa notizia avrebbe fatto arrabbiare molto il figlio di Elisabetta II. Speriamo dunque che il prossimo anno possa riprendere il suo cavallo preferito e sfilare più in forma che mai alla nota parata che precede il suo compleanno.