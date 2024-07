Alex Schwazer: che fine ha fatto il campione dopo l’avventura al GF

In molti si sono chiesti che fine abbia fatto Alex Schwazer, dopo il suo ritiro dalla Casa più spiata di sempre, cioè quella del Grande Fratello. La rivelazione che ha fatto recentemente vi lascerà senza parole.

Alex Schwazer è il campione olimpico di Pechino ed ex marciatore italiano di 39 anni che all’inizio della sua carriera fece sognare i suoi fan per la bravura e la costanza che dedicò alla sua carriera sportiva. Purtroppo per lui dopo quella squalifica per doping la sua carriera subì una brusca frenata.

Dopo 8 anni da quello stop, l’atleta altoatesino l’abbiamo visto ritornare sul campo anche se purtroppo non c’è stato nessun happy ending, soprattutto dopo che la sua richiesta di partecipare alle attuali Olimpiadi di Parigi è stata scartata.

Vediamo quindi che cosa fa adesso Alex, dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello. In quel contesto l’avevamo visto allenarsi duramente tra le stanze della Casa più spiata di sempre.

Alex Schwazer al Grande Fratello

Alex Schwazer ha commosso tutto il suo grande pubblico durante la sua permanenza al reality Mediaset, in quanto i fan hanno avuto modo di conoscerlo in maniera più profonda. Al Grande Fratello il noto sportivo ha fatto il meglio che ha potuto, riuscendosi anche ad allenarsi duramente per le tanto sperate Olimpiadi di Parigi di questi giorni.

Purtroppo però per lui, il sogno terminò ancora prima di iniziare visto che la Wada non gli ha ridotto la squalifica per la storia del doping. Se per la prima sentenza aveva ammesso le sue colpe, per la seconda Alex continua a processarsi innocente e porterà avanti la sua battaglia legale come aveva dichiarato: “Per me non è ancora finita. Faremo appello contro la decisione della Wada che io non posso condividere. Quindi andremo avanti”.

Alex e la sua vita lavorativa dopo il reality

Alex Schwazer è tornato da poco sulla pista per l’ultima volta, più che altro l’ha fatto per sua moglie e per i suoi figli, i quali facevano il tifo per lui. Purtroppo per un forte dolore alla schiena che gli ha impedito di proseguire, l’ex marciatore è stato costretto a ritirarsi dalla competizione sportiva.

In merito al suo futuro lavorativo non ha dubbi, resterà sempre legato al mondo sportivo: “Se l’atletica non mi vuole, spero che il ciclismo o il calcio siano più aperti. Oppure le aziende e le scuole: ho molto da raccontare…”, rivelando anche, come leggiamo su msn.com che sua moglie potrebbe tornare a fare l’estetista e che lui: “Non mi vergognerei di fare l’impiegato o l’operaio a Vipiteno. Ma mi conosco: sono più produttivo se mi sento utile in un ambiente sportivo”. Quale sarà la nuova strada di Schwazer?