Saldi: Zara fa boom e sconta le scarpe che tutte desiderano | Ultimi pezzi

Zara ha fatto felici milioni di clienti con quegli sconti sulle scarpe che tutti stavano aspettando. È boom di acquisti anche perché sono rimasti gli ultimi pezzi e nessuno vuole farseli scappare.

Già da diverse settimane sono iniziati i tanto attesi saldi estivi, quelli che aspettiamo tutto l’anno per poter acquistare i capi di cui necessitiamo a prezzi ridotti. Nei momenti di svago, andare per negozi a fare shopping è divertente, soprattutto se i prezzi sono ridotti.

Naturalmente più si aspetta, più ci si deve accontentare di quello che rimane sugli scaffali, in quanto durante i primi giorni i clienti prendono di assalto i vari negozi che magari tenevano d’occhio già da un pò. Per questo sarebbe meglio non aspettare molto prima di recarsi nei vari negozi.

Per questo Zara viene in vostro soccorso, dandovi la possibilità di acquistare le scarpe più gettonate super scontate direttamente online, qualora non aveste tempo di recarvi nei negozi fisici. Ecco di quali modelli stiamo parlando.

I saldi di Zara

Zara è uno dei brand più gettonati e amati dai fedeli clienti, in quanto permette a tutti di poter acquistare capi di punta a prezzi accessibili, scelti perfino da Kate Middleton. Essendo la principessa del Galles un’icona di stile e di eleganza, questo dovrebbe far capire molte cose sul noto marchio.

Come se i prezzi non fossero già abbastanza low cost, Zara ha abbracciato anch’essa la riduzione dei prezzi dei saldi estivi, ribassando di molto i suoi capi più trendy. Per esempio non potete farvi sfuggire il loro bellissimo “vestito salopette corto in pizzo” scontato del 55%, acquistabile a 17,95 euro e ancora la “gonna pantalone a pieghe” scontata del 46% acquistabili a 15,95 euro e per ultimo il “top halter in popeline a righe” scontato del 61%, acquistabile quindi a 9,95 euro. Ovviamente di articoli imperdibili ne troverete moltissimi sul sito o in negozio.

Le scarpe da non farvi scappare

Zara riesce a stupire con straordinari effetti speciali non soltanto per quanto riguarda l’abbigliamento ma anche con le scarpe. Oggi siamo qui a riportarvi 5 modelli gettonatissimi, indicati anche da Cosmopolitan come “le scarpe Zara più belle da avere ora” che il noto brand ha scontato a prezzi veramente sensazionali. È boom di acquisti anche perchè sono modelli che in molti tenevano d’occhio già da un pò, ecco quali sono:

Zeppe satinate scontate a 29,95 euro (prezzo di partenza 39,95 euro); Sandali con tacco da allacciare a 29,95 euro (prezzo di partenza 45,95 euro); Sandali infradito a 39,95 euro (prezzo di partenza 59,95 euro); Zoccolo con borchie a 35,95 euro (prezzo di partenza 45,95 euro); Mules con tacco e stampa animalier a 29,95 euro (prezzo di partenza 35,95 euro).

Ovviamente questi sono solo alcuni dei modelli di scarpe di tendenza del noto brand per questa estate 2024 per cui dovreste farci un pensierino, adesso che sono in saldo.