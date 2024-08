Da dove vengono i prodotti Eurospin: tutte le aziende sono famosissime e le conosci molto bene

Vi siete mai chiesti da dove vengono i prodotti di Eurospin? Resterete senza parole in quanto non solo le aziende in questione sono molto famose ma inoltre le conoscete tutti quanti benissimo.

Fino a diversi anni fa erano molti i cittadini che guardavano con sospetto i discount, in quanto si affidavano maggiormente ai supermercati e ai grandi marchi per fare la spesa settimanale. Con il passare del tempo, merito anche dei vari spot televisivi, sono molti che hanno abbracciato l’idea di passeggiare anche tra le loro corsie.

Diciamo che con i vari rincari, i cittadini fanno la spesa un pò ovunque, sfogliano volantini vari e cercando i prodotti in offerta, senza rinunciare ovviamente alla qualità. Per questo sono sempre di più i luoghi dove poter fare acquisti anche in grande quantità, in base allo sconto del momento.

Uno tra i discount più gettonati è sicuramente l’Eurospin, per il quale sono in molti a chiedersi da dove vengono i loro prodotti. Oggi vogliamo rispondere a questa domanda, resterete sorpresi delle marche che vi illustreremo.

La differenza tra i prodotti di marca e sottomarca

Come avrete ormai ben capito, i vari discount ma anche i supermercati in realtà, in quanto ormai tutti hanno la loro linea dedicata, vendono prodotti di marca e di sottomarca. Questo non vuol dire che i prodotti non siano di qualità, semplicemente cambia il marchio di vendita. Questo è infatti uno dei primi motivi per i quali i clienti vedono una grossa differenza di prezzo.

Inoltre molto spesso anche se un determinato alimento viene prodotto da una famosa azienda, si nota la differenza tra un prodotto di marca e non. Per farvi un esempio, acquistate due pizze surgelate margherita realizzate dallo stesso produttore ma di marchi differenti, non è difficile notare che magari una considerata deluxe ha più mozzarella mentre l’altra che costa meno ha un impasto diverso e un pò meno imbottitura. Questo non vuol dire che la pizza di sottomarca non sia ugualmente squisita come l’altra, significa semplicemente che le due non saranno perfettamente identiche.

Le aziende che riforniscono Eurospin

Il discorso precedentemente trattato serve a capire meglio il motivo per cui c’è differenza di costi e magari di dimensioni tra i prodotti di marca del supermercato e quelli di sottomarca del discount. Oltre a questo però, come rivelano anche da ultimoprezzo.com, le aziende che riforniscono Eurospin sono molto prestigiose e quindi tutte ugualmente controllate e fidate.

Se siete dunque curiosi di sapere da dove vengono i prodotti del noto discount, vi riportiamo qualche esempio: Il loro Caffè Don Jerez è prodotto da Pellini, il Latte Land è prodotto da Parmalat, i Crumiri Dolciando sono della Bistefani, i Croissant Dolciando sono della Bauli, le Fette biscottate Tre mulini sono della Colussi e così via. Se volete sapere esattamente tutte le aziende produttrici vi basterà leggere le varie etichette dei prodotti acquistati da Eurospin. Adesso diteci, siete rimasti sorpresi?