Royal Family: la malattia é tornata a colpire duro | É durissima stavolta

Una nuova malattia è arrivata a disturbare la vita della Royal Family e i sudditi sono rimasti senza parole, in quanto è sempre più difficile da gestire tutto questo.

La regina Elisabetta II ci aveva abituati tutti all’idea che i membri della Royal Family potessero essere tutti longevi e in salute come lei. D’altronde la monarca è arrivata alla veneranda età di 96 anni ancora arzilla e a capo del suo amato regno.

Purtroppo questa scorza dura reale probabilmente è morta con lei, in quanto poco dopo l’incoronazione di re Carlo II, abbiamo udito di quelle due diagnosi di cancro che hanno fatto cedere il terreno sotto i piedi agli ingresi.

Prima Carlo poi Kate Middleton e adesso un altro annuncio shock. Questa nuova malattia veramente non ci voleva, in quanto non solo i reali ma anche i sudditi erano ancora provati dall’anno disgraziato che hanno dovuto affrontare.

Prima Carlo poi Kate

Nella Royal Family è scoppiata una sorta di “bomba” senza precedenti, in quanto, dopo la morte della regina Elisabetta II, abbiamo assistito a un colpo di scena dopo l’altro. Se non sapessimo che tutto questo fosse reale, potremmo ipotizzare di trovarci in una nuova puntata di The Crow, in quanto sarebbe una trama perfetta per una nuova stagione. Eppure è tutto vero, sia re Carlo III che Kate Middleton stanno facendo i conti con quella diagnosi di cancro che ha scioccato non solo l’Inghilterra ma tutto il mondo.

Proprio adesso che suocero e nuora iniziavano a stare meglio e stavano cercando di riprendere la loro vita normale, da Palazzo è sopraggiunto un nuovo annuncio e i reali sprofondano di nuovo nell’incubo per quella nuova malattia. A chi è toccata questa volta la maledizione dei Windsor?

Una nuova malattia a Palazzo

Dopo re Carlo III e Kate Middleton, adesso anche la regina Camilla si è ammalata, secondo la comunicazione arrivata da Palazzo, la monarca sarebbe stata colpita da “un’infezione toracica”. Per il momento quindi, la regina è stata esonerata dai suoi impegni pubblici, in quanto necessita di cure e di riposo e inoltre dovrebbe stare lontana dal marito e dalla nuora, essendo loro considerati “soggetti fragili”, poiché pazienti oncologici.

Purtroppo in molti ipotizzavano che prima o dopo Camilla si sarebbe potuta ammalare, in quanto sono stati mesi molto impegnativi per lei e soprattutto stressanti, per tutta la situazione vissuta. In questi momenti un abbassamento delle difese immunitarie è cosa ben nota, per questo inviamo i nostri più sinceri auguri alla Royal Family, che possano presto rimettersi tutti quanti. D’altronde come si dice: “God save the king anche the queen”.