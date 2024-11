Muffa in casa: da quando ho comprato queste piante, fanno tutto loro | Se la mangiano tutta

Se avete problemi di muffa in casa, vi basterà acquistare queste piante per risolvere il problema, in quanto fanno tutto loro e voi potrete dormire sotto sette cuscini.

La muffa in casa è uno dei problemi maggiori che attanagli molti cittadini, in quanto non fa assolutamente bene convivere con queste spore. Non è soltanto una questione estetica, in quanto, le macchie nere ai bordi del muro sono tipiche di questo problema, ma è anche un problema di salute.

Infatti questi funghi possono provocare gravi conseguenze al nostro organismo, nel corso degli anni, come per esempio allergie, irritazione agli occhi e alla pelle, problemi respiratori come bronchite cronica o asma e così via.

Per questo motivo sono molteplici gli interventi all’anno che vengono fatti per contrastare questo problema. Oggi vogliamo rivelarvi il nome di tre piante che potrebbero aiutarvi molto in questo caso, in quanto ci pensano loro ad assorbire l’umidità.

I rimedi per la muffa in casa

La muffa si forma in parecchie case dove l’umidità presente è più alta rispetto all’areazione presente. Per questo motivo uno dei consigli principali in casa è quello di lasciare spesso le finestre aperte, in modo da far passare aria da una stanza all’altra. Un altro consiglio per cercare di limitare la formazione di questo fenomeno è quello di non coprire molto i muri con armadi, scatole, libri e così via.

Sono molti i trattamenti disponibili in commercio o direttamente chiamando i professionisti che possono aiutarvi a contrastare il più possibile questo fenomeno. L’importante è non raschiare mai le spore senza guanti e mascherina, in quanto è molto pericoloso liberarle nell’aria. Dovete seguire le indicazioni presenti, in quanto dovrete quasi sempre prima spruzzare il prodotto e poi raschiare, in quanto non potranno muoversi nell’aria ma saranno secche e quindi eliminabili con una scopa e paletta.

Le piante da tenere in casa

Come rivelano dal profilo Instagram, ciclamino.it, ci sono 3 piante da acquistare e tenere in casa per non avere la muffa in quanto l’umidità l’assorbiranno loro. In questo modo sarà più facile per voi cercare di contrastare questo fungo spaventoso.

Le piante da acquistare sono: la sansevieria, l’aloe e il pothos. La prima ama principalmente il bagno, in quanto non solo assorbe l’umidità ma anche le sostanze nocive della casa, l’aloe assorbe anche gli odori che si formano in casa, oltre all’umidità e infine l’ultima pianta purifica l’ambiente. Prima di acquistare queste piante però, se avete cani, gatti o altri animali domestici, informatevi bene con il veterinario, in modo da verificare che non siano tossiche o velenose per loro. Ovviamente è bene chiarire, questa soluzione non sostituisce l’intervento di un professionista per debellare la muffa, semplicemente è uno dei tanti metodi per cercare di contrastarla.