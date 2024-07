Lutto Amici: ex vincitrice vive un grande dolore per la perdita

Un’ex vincitrice di Amici sta vivendo un lutto molto doloroso, in quanto la sua perdita è veramente inaspettata e snervante. Ecco quali sono state quelle commoventi parole che hanno fatto piangere i fan.

Amici di Maria De Filippi non è soltanto un talent ma è molto di più, in quanto in ogni edizione ci sono un gruppo di ragazzi e ragazze che sfidano i propri limiti per diventare sempre più perfetti nella materia da loro intrapresi.

Questa evoluzione entra nel cuore dei fan i quali li seguono non solo dall’inizio alla fine del programma Mediaset ma anche fuori, quando tutto finisce. Molti di loro infatti, sono diventati dei volti noti nel campo della televisione che sia in versione cantanti o ballerini poco importa.

Per questo non stupisce il fatto che i follower non seguono i loro beniamini soltanto per i momenti belli ma cercano di stargli vicino anche in quelli brutti. Per esempio un’ex vincitrice attualmente sta vivendo un grande dolore per quel lutto improvviso che l’ha colpita.

Il dolore di un’ex allieva di Amici

Prima di parlarvi del lutto dell’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, volevamo riportarvi delle novità in merito a una situazione che sta molto a cuore ai fan del programma. La ballerina Marisol infatti, qualche giorno fa aveva allarmato tutti i suoi fan con quella foto di lei in ospedale che non faceva presagire nulla di buono. Da quello che si è capito infatti, ha subito un intervento al ginocchio, lo stesso che gli dava problemi già durante le sue esibizioni al talent.

Da quello che ha rivelato ai suoi follower, pare che la riabilitazione stia andando bene e così la ballerina appena sarà guarita al 100% ha deciso di sfruttare la borsa di studio vinta ad Amici e volerà a New York per migliorare nel ballo. Per ora si gode la sua relazione fatta di alti e bassi con Petit, il cui nome per esteso, cioè Salvatore, viene usato dalla ballerina quando il cantante la fa arrabbiare.

Lutto per Giulia Stabile

Tornando a noi, l’ex vincitrice di Amici, Giulia Stabile, ha postato da poco un post scioccante, nel quale riversa tutto il suo dolore per la perdita della sua prima insegnante di danza, Flaminia Buccellato, quella che per la ballerina era come una seconda mamma.

La “direttora” come la chiamava Giulia, era per lei: “una delle persone più importanti di tutta la mia vita”, per questo la sua morte ha lasciato un vuoto in lei e in tutti i suoi allievi che non potrà mai essere colmato. Sotto il post sono molti i commenti di personaggi famosi che si sono voluti unire al dolore della Stabile.