Guido Zanin era il dottore più amato di Un Medico in Famiglia: com’è diventato oggi e cosa fa nella vita Pietro Sermonti

Per tutti gli amanti della fiction Rai, Un Medico in Famiglia, vi ricorderete sicuramente di Guido Zanin, uno dei personaggi più amati. Ecco com’è diventato oggi e cosa fa nella vita Pietro Sermonti.

Non c’era appuntamento che tenesse, in quanto buona parte dell’Italia dal 1998 al 2016, non si perdeva neanche un episodio di una delle fiction Rai più amata e più longeve di sempre, cioè Un Medico in Famiglia.

Tutti avrebbero voluto avere un posticino in casa Martini, in quanto era una delle famiglie più apprezzate della storia, in primis nonno Libero, chi non avrebbe voluto avere un nonno come lui nella realtà? Per i più nostalgici, coloro che riguardano almeno una volta all’anno le repliche della storia, oggi vogliamo parlarvi di uno dei medici che più hanno lasciato con il fiato sospeso i loro fan.

Ovviamente parliamo di lui, il dottor Guido Zanin che con la sua storia d’amore con Maria Martini ha fatto sognare i più romantici. Ecco che cosa fa oggi Pietro Sermonti e com’è diventato.

Un medico in famiglia: una storia senza tempo

Erano altri anni è vero, eppure non si sa perché, la trama di Un Medico in Famiglia funziona per ogni generazione e replica dopo replica il pubblico che ama questa fiction Rai aumenta sempre più. I fan più fedeli non hanno mai apprezzato tantissimo quel finale di stagione, motivo per cui sono in molti a chiedere una nuova stagione conclusiva. Gli attori sarebbero pronti il pubblico anche ovviamente manca l’ok più importante, cioè quello da Viale Mazzini che speriamo arrivi presto.

Tra i vari personaggi molto amati della storia, sicuramente Guido Zanin ha ricoperto un ruolo speciale nel cuore dei fan, con quel suo modo di curare i pazienti, il fatto di essere entrato in punta di piedi nella famiglia Martini diventando parte integrante di tutti loro, fino a fare breccia nel cuore di Maria Martini, con la quale ha vissuto un’intensa storia d’amore. Anche dopo la sua morte, la storia è andata avanti ma il personaggio interpretato da Pietro Sermonti, non uscì mai dal ricordo del suo grande pubblico.

Ecco cosa fa oggi Pietro Sermonti

Pietro Sermonti è uno degli attori italiani più amati di sempre, classe 1971, ha iniziato la carriera di attore a partire dal 1995 e da quel momento non si è più fermato. Entra a far parte del cast di Un Medico in Famiglia nella terza stagione e ci rimarrà fino alla quarta, in seguito decise di lasciare la serie, nonostante gli ascolti erano alle stelle, in quanto aveva dato tutto al suo personaggio e aveva voglia di sperimentare nuovi ruoli.

Da quel momento l’abbiamo visto recitare in televisione, al cinema e anche a teatro. Tra i suoi ultimi lavori ha partecipato al film, Il migliore dei mondi e alla fiction di Prime Video, Gigolò per caso. Ad oggi quindi l’ex dottor Zanin, prosegue la sua carriera di attore sempre con grande passione.