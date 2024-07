Alfonso Signorini fa squillare i telefoni: chi chiama per il suo nuovo Grande Fratello

Alfonso Signorini è pronto con le prime chiamate verso i nuovi gieffini che entreranno dalla porta rossa del Grande Fratello la prossima edizione. Ecco chi ha chiamato.

Il Grande Fratello come sempre, per quanto possa genere polemiche tra un’edizione e l’altra, suscita sempre molte attese da parte del pubblico, i quali non vedono l’ora di vedere la prossima stagione con i vari nip e vip selezionati.

È ancora troppo presto per avere informazioni dettagliate sulla prossima edizione, ma Alfonso Signorini, l’unica certezza del reality, promette colpi di scena notevoli, probabilmente già a partire dai nomi che prenderanno parte al reality.

Vediamo infatti quali sono i primi concorrenti che il conduttore avrebbe contattato e che hanno lasciato tutti quanti senza parole, in quanto potrebbe verificarsi uno scenario già visto in passato. Proseguite nella lettura e capirete.

Le anticipazioni sul Grande Fratello

Per il momento non c’è ancora nulla di certo, come dicevamo appunto in apertura, in merito alla prossima edizione del Grande Fratello. L’ansia per l’attesa da parte del pubblico pare essere già alle stelle in quanto sono curiosi di sapere, cosa dei rumors che stanno circolando attualmente in rete, possano essere veri.

Secondo le indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, pare che il GF inizierà il 16 settembre 2024 e dovrebbe andare avanti fino a marzo 2025. Inoltre si sa che i casting sono attualmente in corso e che il conduttore potrebbe aver messo gli occhi su di un celebre TikToker per la prossima edizione del reality, stiamo parlando di Matteo Sinet, ma ovviamente nulla è ancora certo. Così come non si ha nessuna certezza su quei nomi che stanno circolando in rete in questi giorni, come per esempio Ron Moss, Al Bano Carrisi, Ida Platano e Vera Gemma.

La chiamata di Alfonso Signorini

Oltre a tutte le indiscrezioni riportate nel paragrafo precedente in merito alla prossima edizione del Grande Fratello, sembrerebbe che Alfonso Signorini e la produzione abbiano messo gli occhi anche su Maika, Lino e Alessio di Temptation Island, almeno come rivela l’utente su X di cui vi abbiamo riportato qui sopra il post.

Se questa indiscrezione dovesse risultare vera, i fan potrebbero poter vedere il medesimo triangolo creatosi l’anno scorso tra Mirko, Perla e Greta. I pareri attuali su questa scelta sono discordanti, in quanto ci sono follower che non vedrebbero l’ora di vederli tutti e tre sotto lo stesso tetti e altri invece che criticano aspramente questa scelta. Ovviamente per sapere se tutti questi rumors corrispondano a verità non ci resta che attendere le prossime settimane.