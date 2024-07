Martina Colombari: che cosa ha combinato il figlio per farla sparire all’improvviso

Guai per Martina Colombari la quale è sparita improvvisamente dalle scene dopo le azioni del figlio che hanno lasciato tutti senza parole. Ecco che cos’è successo e perché questo non è un buon momento per lei.

Martina Colombari è la splendida attrice, conduttrice ed ex modella, la cui carriera lavorativa ha preso il volo dopo essere stata eletta Miss Italia nel 1991. Da quel momento in poi per lei si aprirono le porte del successo.

Divenne una modella internazionale e tutti i maggiori brand del settore la vollero sulle loro passerelle. In seguito iniziò anche la sua carriera di attrice come per esempio in fiction quali Carabinieri, Un Medico in Famiglia e Don Matteo, così come con ruoli sul grande schermo in film quali Abbronzatissimi e Paparazzi.

Ultimamente si è dedicata al suo ruolo di conduttrice televisiva o concorrente a programmi quali Pechino Express e Celebrity Chef, purtroppo però i problemi familiari con suo figlio hanno fatto arrestare di colpo la sua carriera. Cosa sarà successo?

Martina Colombari e il difficile rapporto con il figlio

Martina Colombari ha vissuto moltissime esperienze positive nel mondo lavorativo, fin da quando a 16 anni indossò quella corona che le cambiò per sempre la vita. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale invece, dopo il suo colpo di fulmine con l’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, i due non si lasciarono più, convolando a nozze nel 2004.

Martina e Billy ebbero un figlio, Achille, i cui rapporti ultimamente sarebbero molto tesi. I follower avevano già notato che qualcosa non andava tra loro già dopo la loro partecipazione a Pechino Express, dove i due furono sorpresi a litigare spesso per futili motivi, in seguito ci fu l’aggressione del ragazzo a un poliziotto e adesso questo grave episodio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Martina è sparita dai social e dalla televisione

Achille Costacurta, è finito sotto il centro dei riflettori, così come i suoi genitori, i quali attualmente sono spariti dai social, per evitare probabilmente ulteriori complicazioni dopo quei suoi gesti che hanno movimentato la rete. Sono molti gli utenti che hanno criticato aspramente non solo il giovane ma anche i genitori per quello che è successo.

Il ragazzo non solo avrebbe pubblicato degli scatti ambigui con soldi, alcol e altro, ma avrebbe criticato anche aspramente sua mamma sui social. Scriviamo “avrebbe” in quanto in molti sostengono che il profilo di Achille possa essere stato hackerato. Ovviamente noi non sappiamo al momento quale sia la verità, anche perché nessuno ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, sappiamo soltanto che la Colombari ha rinunciato (pare) a diversi lavori che le erano stati commissionati, come per esempio Bandiere sotto le stelle, sostituita da Natasha Stefanenko. Come finirà questa storia e soprattutto la famiglia quando tornerà attiva sui social?