Elisabetta Gregoraci ha ceduto al ritocchino? Ecco come stanno davvero le cose

In molti si sono chiesti se Elisabetta Gregoraci veramente abbia ceduto o no al ritocchino. Ecco come stanno veramente le cose, secondo “le indagini” recenti viste in televisione.

Elisabetta Gregoraci è la splendida conduttrice, showgirl ed ex modella che infiamma il mondo dello spettacolo con la sua bellezza ormai da decenni. Dopo aver ottenuto la fascia di “Miss Sorriso” nel 1997 iniziò a sfilare sulle varie passerelle dei più noti brand internazionali.

In seguito l’abbiamo vista in televisione sia in ruolo di attrice che di conduttrice, per non parlare della sua attività social, i cui scatti sexy ma mai volgari, le hanno fatto guadagnare moltissimi follower, i quali la seguono praticamente da sempre.

Sicuramente anche il suo matrimonio con Flavio Briatore l’ha fatta stare spesso al centro dell’attenzione, eppure una delle domande che Elisabetta si sente spesso fare non riguarda questi aspetti della su vita, quanto piuttosto al discorso “ritocchino” dal chirurgo. Quale sarà la verità?

Elisabetta Gregoraci e la sua dichiarazione

Elisabetta Gregoraci attualmente è sulla bocca di tutti per diversi motivi, in primis sicuramente per quel suo fisico statuario che sfoggia puntualmente che fa alzare la temperatura ancora di più di quella che già segna il termometro. Inoltre in molti si sono chiesti il motivo per cui è stata pizzicata in vacanza con Flavio Briatore e Nathan Falco ma senza il suo attuale compagno, Giulio Fratini. In merito a questo punto, per quanto i follower non lo capiscono Flavio ed Elisabetta per il bene del loro primogenito, hanno sempre mantenuto dei rapporti civili e vengono visti spesso insieme durante i momenti più importanti della vita del ragazzo.

Un altro aspetto sicuramente molto chiacchierato riguarda la sua vita lavorativa, in quanto dopo 7 anni non è più la regina dell’estate con il suo Battiti Live, la cui conduzione è passata alla guida della collega Ilary Blasi. Per la bella influencer calabrese è in arrivo però un programma tutto suo da mamma Rai e in merito alla sua chiusura con Mediaset, ha risposto così durante la presentazione del palinsesto Rai: “Non voglio parlare di questa cosa, non mi sembra una domanda opportuna”.

Elisabetta e il ritocchino

Più di una volta Elisabetta Gregoraci si è sentita accusare di aver ceduto al ritocchino estetico. In tutti questi anni, la bella conduttrice ha sempre ribadito il concetto di non essersi mai sottoposta a nessuna modifica chirurgica, in quanto la bellezza sfoggiata è sempre stata la sua al naturale.

In merito a ciò, il noto Tg Satirico Striscia la Notizia, dopo il suo controllo allo “scanner” di Fatti e Rifatti, sostiene che probabilmente la Gregoraci abbia fatto un ritocchino al décolleté. Ovviamente Elisabetta non ha mai confermato questa versione, motivo per cui ognuno può tranquillamente trarre le proprie conclusioni analizzando le foto di ieri e quelle di oggi. A prescindere da tutto la conduttrice rimarrà sempre una tra le donne italiane più belle degli ultimi decenni.