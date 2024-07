Mirko Brunetti furioso: si aprono le porte del tribunale | Che cosa sta succedendo

Mirko Brunetti è furioso dopo quello che è successo e dopo aver lasciato la sua versione dei fatti ha fatto sapere che vuole aprire le porte del tribunale per risolvere la questione. Cosa sarà successo?

La storia che lega Mirko Brunetti e Perla Vatiero fin dagli esordi ha tenuto con il fiato sospeso i fan della coppia, i quali li hanno conosciuti a Temptation Island l’anno scorso e poi non li hanno più abbandonati.

Li hanno seguiti a Uomini e Donne e soprattutto al Grande Fratello. La loro è stata una storia molto movimentata fatta di tentatori, separazioni, triangoli fino a quella riappacificazione avvenuta tra i corridoi del reality più spiato di sempre.

I fan erano quindi elettrizzati per questo momento romantico ritrovato ma oggi le cose appaiono completamente diverse dopo quello che ha “investito” Brunetti. L’ex gieffino è furioso, ecco che cosa sta succedendo.

Mirko e Perla: sono in crisi

Mirko Brunetti è sotto i riflettori per quella storia che l’ha coinvolto, di cui vi parleremo a breve. Non si sa cosa faccia parte della verità e cosa no, anche perché ognuno avrà sempre un punto di vista differente, eppure come ha rivelato lo stesso ex gieffino in una storia social, tutto questo caos sta avendo delle ripercussioni anche sulla sua storia con Perla Vatiero.

Ecco che cosa ha rivelato il giovane: “Queste notizie stanno provocando gravissimi problemi personali e non ho motivo di nasconderlo…”. Non si sa cosa succederà tra Mirko e Perla, in quanto pare proprio che tiri aria di tempesta. Ma cos’è che ha scatenato tutto questo?

La cattiveria di questa gente tornerà tutta indietro al mittente. Mi dispiace per Mirko che non si merita tutto questo 🫂 #perletti pic.twitter.com/ZdxqBWm5ZX — Valy. (@Valyy____) July 23, 2024

Mirko vuole procedere per vie legali

Mirko Brunetti è sotto i riflettori per quella bagarre che dura da giorni con l’esperto del gossip, Amedeo Venza. Tutto è iniziato con quel presunto insulto che l’ex gieffino avrebbe rilasciato su Greta e su tutte le donne in generale al party del “dopo” Grande Fratello. In seguito, dopo quelle foto postate dall’amico di Brunetti, nel quale mostravano in maniera sfuocata due ragazzi e due ragazze in piscina è scoppiato il caos.

Da qui la caption: “Mirko Brunetti ha trascorso la giornata con un suo amico (che ha pubblicato delle storie e le ha tolte poco dopo) e altre due belle ragazze…” e il successivo panico tra i follower che hanno chiesto spiegazioni alla coppia. Ed è in questo momento che Mirko ha deciso di rispondere con una storia social ai rumors che circolavano ormai da giorni, dichiarando: “stavolta verranno presi provvedimenti molto seri verso chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza”. Come finirà questa storia?